وزير النفط الكويتي: الاحتياطى النفطى بخير ومؤشراته جيدة جدًا

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتى مصطفى الشمالى، أن الاحتياطى النفطى المؤكد للكويت بخير ومؤشراته إيجابية وجيدة جدًا.

وقال الشمالى لصحيفة "السياسة" فى عددها الصادر اليوم الأحد: "إننا نسعى جاهدين إلى تعويض ما يتم إنتاجه لتظل الاحتياطات 100% حسب حجمها الحالى، عن طريق تحسين طرق الاستخراج من المكامن الهيدروكربونية المعروفة حاليًا ومواصلة عمليات الاستكشاف فى المناطق البرية والبحرية".

وكشف الشمالى عن خطط وبرامج معتمدة للوصول بإنتاج الكويت من النفط إلى أربعة ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2020، لافتًا إلى أن استراتيجية مؤسسة البترول المعمول بها حتى 2030 تقضى بأن تقوم المؤسسة بتكثيف عمليات التنقيب، لتعويض ما يتم إنتاجه ليظل الاحتياطى من دون نقص.

وحول أبرز المشروعات النفطية العملاقة التى يجرى العمل عليها حاليًا ذكر الشمالى أن أبرزها، مشروع المصفاة الجديدة ومشروع الوقود البيئى ومصفاتا فيتنام والصين بالإضافة إلى مشروع تطوير النفط الثقيل من مكمن فارس السفلى للوصول إلى 60 ألف برميل يوميًا.

ورأى أن "السعر العادل لبرميل النفط والذى يناسب كل الأطراف سواء المنتجين أو المستهلكين خلال الفترة الراهنة يتراوح بين 100 دولار و110 دولارات للبرميل"، مقدرًا "الإنتاج الحالى للكويت بـ3.2 مليون برميل يوميًا".

وتعليقًا على ما يتردد عن النفط والغاز الصخريين أشار الوزير الشمالى إلى أنه "يشكل تحديًا لكن فى المدى البعيد وليس المتوسط أو القصير"، مؤكدًا أن"صادرات النفط الخام من منطقة الخليج إلى الولايات المتحدة لم تتأثر حتى الآن".

وتوقع الشمالى أن يبلغ معدل إنتاج دولة الكويت فى السنة المالية الحالية 2013 / 2014 من الغاز النحيل نحو 125 ألف برميل مكافئ يوميًا مقابل معدل طلب يبلغ نحو 160 ألف برميل مكافئ يوميًا.

وعن العلاقة بين "النفط والسياسة" أكد الوزير الشمالى أن القطاع النفطى عانى كثيرًا من تدخلات السياسة فى مشاريعه والتأثير عليها سواء بتأخيرها أو إلغائها، وعلى الرغم من أن النواب لديهم الحق الأصيل فى مراقبة أعمال السلطة التنفيذية وفقًا للدستور إلا أنه يجب عليهم عدم التصعيد قبل الاستفسار بشكل مفصل عن أى جوانب قد تكون غير واضحة لهم.

وعن استعدادات الوزارة لمواجهة التطورات الإقليمية واحتمالات اندلاع حرب فى المنطقة تفضى إلى اغلاق مضيق هرمز أوضح الشمالى أن "مثل هذا الاحتمال أمر وارد ومأخوذ فى الحسبان ودول الخليج بشكل كامل- وليست الكويت بمفردها- لديها خطط احترازية لمواجهة الأزمات.

وأضاف: "ونحن نعمل على استثمار المخزون الاستراتيجى للنفط الخام فى بعض المناطق القريبة من أسواق المستهلكين وذلك فى أكثر من دولة وموقع حول العالم لتجنب المخاطر فى حال اندلاع الأزمات".