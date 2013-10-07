اليوم.. وقفة احتجاجية ـ"العقارية" اعتراضا على وقف مستحقات الصندوق

دعت النقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية لوقفة احتجاجية اليوم الاثنين أمام مصلحة الضرائب العقارية، اعتراضا على وقف صرف مستحقات موظفو المعاشات من صندوق العاملين بالمصلحة منذ يناير الماضي، وتقدر بحوالى 50 مليون جنيها خلال ستة أشهر.

وقال طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، أن الوقفة تطالب بإسقاط عضوية مجلس إدارة الصندوق المنشأ عام 2008، لرغبتهم فى تسجيل الصندوق بهيئة الرقابة المالية، وهو ما يعنى عدم تمكنه من الحصول على الدعم السنوى من وزارة المالية والمقدر بحوالى 11 مليون جنيه بخلاف العجز السنوى بالإيرادات والمقر بحوالى 25 مليون جنيه عام 2012/2013، وحوالى 40 مليون جنيه عام 2013/2014، لافتا إلى أن موارد الصندوق تمول بواقع 30% من اشتراكات العاملين، والباقى من خلال دعم وزارة المالية.

وأشار كعيب إلى أن النقابة تطالب بعدم مشاركة قيادات المصلحة فى مجلس إدارة الصندوق، على أن يكون الثلاثة أعضاء الذين يختارهم رئيس المصلحة من الموظفين وليس من القيادات، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة يسعون لتسجيل الصندوق بهيئة الرقابة الإدارية وهو ما ينفى عنه ميزة الحصول على دعم سنوى، فى الوقت الذى تمول فيه الوزارة صندوق العاملين بالضرائب العامة بواقع 182 مليون جنيها سنويا.

وأكد كعيب على أن الوقفة الاحتجاجية قد تتحول لاعتصام إذا ما لم يتم الاستجابة لمطالب العاملين بالضرائب العقارية أعضاء النقابة المستقلة، لافتا إلى أن موارد الصندوق تغطى دفع مبلغ 30 مليون جنيها من المبلغ المطلوب سداد لمن خرجوا للمعاش فى الفترة من أول يناير الماضى وحتى 30 يونيو، على أن تسدد وزارة المالية المبلغ المتبقى بواقع 25 مليون جنيها.