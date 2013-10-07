رقية السادات: الشعب بقيادة "السيسى" عرف لأول مرة قيمة والدى

قالت رقية السادات, ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن الشعب المصرى, عرف لأول مرة قيمة الرئيس الراحل أنور السادات بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى بعد مرور 32 عاما على اغتياله, وإن "الرئيس الراحل أنور السادات خدع المخابرات العالمية بتطبيقه جملة الحرب خدعة، والفريق السيسى أعاد هيبة والدى وتم تكريم والدها فقط هذا العام بعد الإهانة التى وقعت لشخصه العام الماضى وبالتحديد فى احتفالات أكتوبر فى عهد مرسى والذى حضره قتلة السادات".

وأضافت رقية السادات، فى مداخلة هاتفية لها مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى عبر شاشة العربية الحدث، مساء أمس الأحد، أن الاحتفال بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر هذا العام لها مذاق خاص.

ووجهت نجلة الرئيس الراحل أنور السادات، الشكر إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، على وقوف الجيش المصرى بجانب ثورة الشعب فى 30 يونيو الماضى، معتبرة أنه أعاد رونق الاحتفال بانتصار أكتوبر من جديد.