"عاشور" يدعو "جنينة" لحضور لجنة الحوار المجتمعى بالخمسين

كشف ياسر حبيب، المتحدث الإعلامى باسم نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، عن الدعوة التى أرسلها سامح عاشور، رئيس لجنة الحوار المجتمعى، بلجنة تعديل الدستور "الخمسين"، للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز، بشخصه، كما أرسل دعوة أخرى باسم نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات لمعرفة مطالبهم فى الدستور الجديد.

وأضاف "حبيب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أمس الأحد، أن النادى سيذهب إلى لجنة الحوار المجتمعى، فى الساعة الثالثة غداً الثلاثاء، وأن النادى قام باختيار أربعة أشخاص ممثلين عن النادى، رافضاً الإعلان عنهم.

وكان أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات قد أعلنوا عن غضبهم لعدم تمثيل مؤسسة الرئاسة لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فى لجنة الخمسين، مؤكدين أن ذلك يعد تجاهلاً كبيراً لأعضائه.