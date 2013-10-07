علاج آلام العصب الخامس بالكىّ

تصيب آلام العصب الخامس الوجه وتشبه آلام الصدمة الكهربائية، وقد تظهر عدة مرات فى اليوم لبضع ثوان مما يعيق المرء عن مزاولة نشاطاته الطبيعية، وتعد طريقة الكى الحرارى من أحدث الطرق المتبعة فى ألمانيا لعلاج هذه الآلام.

ويصف بعض المصابين الألم بحسب ما جاء بالجزيرة، بقولهم إنهم يشعرون بألم شديد فى الوجه عند لمسه، ثم ينتقل الألم إلى مناطق مختلفة فى الوجه مما يؤدى إلى تشنج فى مناطق الألم، وتحدث نوبات الألم بشكل مفاجئ وبدون إنذار، وتستمر للحظات أو أكثر، ويمكن أن تتكرر عدة مرات يوميا.

ويعزو تورستن -وهو أخصائى الأعصاب فى المستشفى الجامعى بكولونيا- نوبات الألم التى تصيب المريض إلى إصابته بالتهاب العصب الثلاثى التوائم، أو ما يسمى بالعصب الخامس.

ويعرّف تورستن هذا العصب بأنه أحد أعصاب المخ الرئيسية والمسئول عن التغذية الحسية للوجه، والتغذية الحركية لبعض العضلات المسئولة عن المضغ والنطق، وهو يتألف من ثلاثة فروع تغذى ثلاث مناطق هى: الجبهة، ووسط الوجه، ومنطقة الفك والأسنان، مما يعنى أن إصابة هذه الفروع بالخلل يؤثر على الوجه بأكمله حسبما يؤكد تورستن، مشيرا إلى أن أسباب التهاب هذا العصب الثلاثى ما زالت غير معروفة تماما.

وفى ألمانيا يعد العلاج بالكىّ الحرارى من أحدث الطرق المتبعة فى علاج التهاب العصب الثلاثى التوائم, وتعتمد هذه الطريقة على استخدام تقنية أشعة "إكس" لإدخال الإبر فى الجلد والوصول إلى مصدر الألم فى العصب.

ويشرح تورستن أنه بهذه الطريقة يتم تدمير الخلايا العصبية التى تسبب الألم بالحرارة، مشيرا إلى أن أساس هذه الطريقة يعتمد على كى نواة العصب، ومؤكدا على آلية العلاج بقوله "نتلف ونكوى الهياكل التى توصل الآلام وتنتجها".