فسح 280 رحلة حجاج من الدول الموبوءة

أحمد السلمي (جدة)

أوضحت الشؤون الصحية في جدة أمس أن عدد الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج الذين وصلوا عبر منافذ ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بلغ حتى يوم أمس 577610 حجاج.وقال مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي باداوود لـ«عكاظ» إن المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبدالعزيز قد قاموا بدورهم على أكمل وجه من خلال تطعيم الحجاج غير المطعمين إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية المميزة فور وصول الحجاج ارض الحرمين الشريفين وقال إن عدد الحجاج المطعمين في بلدانهم ضد الحمى الشوكية بالرباعي بلغ 554614 حاجا. فيما بلغ عدد الحجاج الذين أعطوا العقار الوقائي بالمطار لحظة وصولهم 81074 حاجاً.وأشار إلى أنه لا يوجد حجاج غير مطعمين ضد الحمى الصفراء، مضيفاً أن عدد الحجاج الذين طعموا بالعقار الوقائي الفموي ضد مرض شلل الأطفال بلغ 258823 حاجا.وأبان أن عدد الطائرات القادمة من الدول الموبوءة بالحمى الصفراء وحمى الضنك والتي تم فسحها من قبل فريق الفسح بالمطار بلغت 280 رحلة.وأشار مدير صحة جدة الى أن أكثر من 900 طبيب وفني من الشؤون الصحية يعملون على مدار الساعة في أكثر من أربعة مراكز صحية في المطار تشمل الصالة الشمالية والجنوبية وصالة الحجاج ومركزين في الميناء لمتابعة جميع الرحلات القادمة حسب جدول كل رحلة.