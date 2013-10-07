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العجمي رئيسا لبلدية جدة الجديدة والمطيري لـ «بريمان الفرعية»

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 محمد حضاض (عكاظ)

أصدر أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس قرارا يقضي بنقل المهندس عبدالله العجمي وتكليفه بالعمل رئيسا لبلدية جدة الجديدة الفرعية وتعيين المهندس فهد المطيري رئيسا لبلدية بريمان الفرعية.وباشرا مهامهما في منصبيهما الجديدين اعتبارا من أمس. وعبر العجمي بهذه المناسبة عن شكره وتقديره لثقة أمين المحافظة، مؤكدا حرصه على مواصلة العمل لتطوير بلدية جدة الجديدة وفقا للخطط التي تبنتها الأمانة لخدمة الأهالي بشكل لائق.ومن جهته، اعتبر المطيري ثقة أمين جدة دافعا له لخدمة أهالي أحياء شرق جدة، وقال إنه سيعمل من موقع منصبه الجديد رئيسا لبلدية بريمان الفرعية على تعزيز مكانة جدة الفريدة كبوابة للحرمين الشريفين لكي تصبح مركزا حضاريا للثقافة الإسلامية، ومقصدا تجاريا وسياحيا متميزا بيئيا وإنسانيا، عالمي المستوى، في ظل تنمية عمرانية مستدامة.

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