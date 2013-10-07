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قوى سياسية بكفر الشيخ: السيسى جمع بين شعبية ناصر ودهاء السادات

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قوى سياسية بكفر الشيخ: السيسى جمع بين شعبية ناصر ودهاء السادات قوى سياسية بكفر الشيخ: السيسى جمع بين شعبية ناصر ودهاء السادات

قال أشرف صحصاح "عضو الاتحاد العام لغرفة السياحة"، إن الفريق عبد الفتاح السيسى جمع بين شعبية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ودهاء رجل الحرب والسلام السادات، ولهذا أجمع عليه الشعب المصرى ورشحه للرئاسة.
> وأضاف مصطفى القصيف "رئيس مركز وطن لحقوق الإنسان" من أعلى منصة ميدان "دوران النصر"، الذى شهد احتفال آلاف المواطنين بذكرى انتصارات أكتوبر: إن ما شهده دوران النصر وكافة ميادين كفر الشيخ، لم نره إلا أيام 30يونيو و4يوليو و26يوليو، مما يدل على حب المصريين للجيش.

وأكد على الوشاحى "عضو الهيئة العليا لحزب الوفد"، إن الجيش أعظم ما يعتز به المصريون، بعد الله ورسوله، مؤكدا على أن الجيش له مكانته فى قلوب المصريين.

يذكر أن الآلاف من أهالى كفر الشيخ احتفلوا فى ميدان "دورا النصر" بذكرى انتصارات حرب أكتوبر أمس الأحد، رافعين أعلام وصور الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء، مرددين هتافات مؤيدة للجيش.
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مصر 365

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