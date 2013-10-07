حركة تطهير بكفر الشيخ تحمل الإخوان مسئولية العنف فى ذكرى أكتوبر

أدانت حركة "تطهير" أحداث العنف التى حدثت أمس الأحد بكافة محافظات مصر، والتى راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات المصابين، وحملت الحركة الجماعة المحظورة المسئولية عن أحداث العنف.

وأشادت الحركة بقيام الكنائس المصرية بدق أجراسها، تزامناً مع العبور لجيش مصر العظيم فى الثانية ظهر اليوم، مستنكرة ما قام به عناصر تنظيم الجماعة المحظورة، بمحاولة إفساد فرحة المصريين بانتصارات حرب أكتوبر.

وأكد عادل أبو سمرة منسق عام الحركة أن السادس من أكتوبر سيظل أغلى يوم على قلوب المصريين والعرب، موجهة التحية للقوات المسلحة المصرية ولأرواح شهداء مصر ومصابيها.