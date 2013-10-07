خريجو الطب يتعرفون على مهارات الجراحة بـ «قوى الأمن»

عكاظ (الرياض)

اختتمت في مستشفى قوى الأمن بالرياض مؤخرا، فعاليات الدورة 22 لمهارات طب الجراحة الأساسية، التي استمرت خمسة أيام بقاعة الأمير أحمد بن عبدالعزيز بالمستشفى، بمشاركة عدد من خريجي الكليات الطبية في المملكة.وأوضح مساعد مدير عام البرنامج للشؤون الطبية في المستشفى الدكتور صبري بن محمد السقاط، أن هذه الدورة تمنح الثقة للأطباء حديثي التخرج في ممارسة المهارات الأساسية لطب الجراحة العامة من خلال التعامل مع أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في الجراحة، إلى جانب تزويدهم بالخبرة والآليات الحديثة في العمل الجراحي تمهيدا لدخولهم إلى ميدان مزاولة العمليات الجراحية.ولفت الدكتور السقاط النظر إلى أن مستشفى قوى الأمن هو أول من بادر في تنفيذ مثل هذه الدورات التخصصية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مشيرا إلى إنشاء مركز متخصص في مستشفى قوى الأمن للإشراف على البرنامج العلمي لهذه الدورة، لتنظيمها بشكل دوري بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية بالمستشفى.من جانبه، قال استشاري الجراحة العامة وجراحة الغدد الصماء وأورام الثدي بمستشفى قوى الأمن رئيس اللجنة العلمية للدورة الدكتور سعود الرشيدي، إن الدورة شهدت نقاشا مفتوحا بين الأطباء الجدد والمدربين حول مجال طب الجراحة، إذ تم طرح العديد من الأفكار والرؤى التي تصب في صالح تطوير مهارات الأطباء الجدد في هذا المجال الطبي المهم.