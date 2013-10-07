أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

نقل سوق المواشي والأعلاف لموقعه الجديد بالحريق

Google+ Print

 تركي الفضلي (الرياض)

أوضح لـ«عكاظ» رئيس بلدية محافظة الحريق المهندس فهد بن غازي العتيبي، بأنه تقرر نقل سوق المواشي والأعلاف بالمحافظة من موقعه الحالي في وسط السوق إلى الموقع الجديد، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزه بكافة الخدمات، ويشتمل على مظلات وأحواش ومستودعات للأعلاف وموقع للحراج.وأفاد أن السوق الجديد يقع على طريق الحريق - الرين في جنوب المحافظة ويمتاز بمساحات واسعة وبعيدا عن زحام وسط المحافظة، إضافة إلى قربه من المسلخ الحالي والجديد الذي يجري العمل على إتمامه قريبا. كما بين العتيبي بأنه تم عمل سحب قرعة بين مستثمري الأحواش والمستودعات، والتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة وإشعارها بالانتقال للموقع الجديد وسيتم البدء في البيع بالسوق اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية