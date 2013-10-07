نقل سوق المواشي والأعلاف لموقعه الجديد بالحريق

تركي الفضلي (الرياض)

أوضح لـ«عكاظ» رئيس بلدية محافظة الحريق المهندس فهد بن غازي العتيبي، بأنه تقرر نقل سوق المواشي والأعلاف بالمحافظة من موقعه الحالي في وسط السوق إلى الموقع الجديد، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزه بكافة الخدمات، ويشتمل على مظلات وأحواش ومستودعات للأعلاف وموقع للحراج.وأفاد أن السوق الجديد يقع على طريق الحريق - الرين في جنوب المحافظة ويمتاز بمساحات واسعة وبعيدا عن زحام وسط المحافظة، إضافة إلى قربه من المسلخ الحالي والجديد الذي يجري العمل على إتمامه قريبا. كما بين العتيبي بأنه تم عمل سحب قرعة بين مستثمري الأحواش والمستودعات، والتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة وإشعارها بالانتقال للموقع الجديد وسيتم البدء في البيع بالسوق اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.