إقرار خطة زمنية لمهام المشرف المقيم في المدارس

عبد الله الغامدي (الرياض)

عقدت إدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض ورشة ولقاء تشاوريا لجميع المشرفين المقيمين في معاهد وبرامج التربية الفكرية بمنطقة الرياض والذي أقيم بمدرسة ابن البيطار.ذكر ذلك مدير إدارة التربية الخاصة عبدالرحيم آل الشيخ، وبين أنه تم مناقشة مهام المشرف المقيم وفقا لخطة زمنية على اسابيع الفصل الدراسي والتي سيتم تعميمها تجريبيا تمهيدا لاعتمادها من الوزارة.كما تم طرح عدد من اوراق العمل بهذا الخصوص، مضيفا أن اللقاء والورشة حضرها جميع مشرفي التربية الفكرية بالإدارة.