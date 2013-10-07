«علوم جامعة الملك سعود» تحصد المركز الأول في «تعزيز الصحة»

مريم الصغير (الرياض)

نظمت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية حفلا لتكريم الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة تعزيز الصحة، برعاية عميد الدراسات العليا بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور عبدالمجيد العبدالكريم، وبحضور وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير وإدارة الجودة الدكتور محمد المعمري.وتنوعت المشاريع الطلابية الفائزة بالمراكز الأولى في المضمون والرسالة، وأثرها التوعوي على المجتمع المستفيد من الحملات التي أقيمت لهذا الغرض.وعن فئة الطلاب، فاز بالمركز الأول برنامج (التثقيف الصحي في الطوارئ) لطلاب كلية العلوم الطبية التطبيقية، فيما جاء في المركز الثاني برنامج (لسى عايش) لطلاب كلية الطب، أما المركز الثالث فكان للبرنامج التوعوي (هل أنا بصحة جيدة).وعن فئة الطالبات، فاز بالمركز الأول برنامج (الإنعاش القلبي الرئوي للبالغين) لطالبات كلية التمريض، فيما جاء في المركز الثاني برنامج (غير حياتك) لطالبات كلية التمريض، أما المركز الثالث فكان من نصيب برنامج (أنقذني/Aid Me) لطالبات كلية الطب. من جهته أكد المدير التنفيذي لمركز تعزيز الصحة في الجامعة الدكتور عبدالله الشميمري أن هذه المشاريع تهدف لإذكاء روح المنافسة الشريفة بين الطلاب من مختلف التخصصات، كما أنها تنسجم مع إيمان الجامعة بأهمية توعية المجتمع بمشاكله الصحية وطرق الوقاية منها، وتعويد الطلاب على مشاركة المعلومة مع مجتمعهم كونه المستفيد الأول من هذه المعلومة.إلى ذلك، ثمن الدكتور محمد المعمري في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة جهد أعضاء هيئة التدريس ممن أشرفوا على هذه البرامج الطلابية المميزة، مؤكدا في حديثه أن جامعة العلوم الصحية تحرص على تهيئة الطالب والطالبة بالخبرات الكافية لتدعيم المعرفية الصفية بالممارسة العملية، وأن هذا هو ما تتيحه البيئة العملية الميدانية عبر برامج التوعية وحملاتها التي يقيمها الطلاب في المدن الجامعية الثلاث، بالرياض، جدة والأحساء.وفي ذات الصدد، عبر عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض، الدكتور عبدالله المطرفي، عن فخره واعتزازه بطلاب الكلية، وأكد أن هذا نتاج جهدهم وحرصهم ومبادرتهم الدائمة تجاه ما يخص الأعمال التوعوية وبرامجها الميدانية. وأضاف أن برنامج (التثقيف الصحي في الطوارئ) يمس شريحة كبيرة من أي مجتمع من مجتمعات اليوم، لذا وجد البرنامج إقبالا كبيرا في مختلف المواقع التي أقيم فيها عبر طلاب الكلية. مقدما في الوقت ذاته شكره للجامعة ولأعضاء هيئة التدريس على اهتمامهم وحرصهم الدائم على تطوير معرفة الطلاب في هذه التخصصات النوعية.من جهتها، عبرت عميدة كلية التمريض بالرياض الدكتورة هيا الفوزان عن سعادتها وفخرها بإنجاز طالبات كلية التمريض، مؤكدة أن جهدهن الذي بذل في برنامج (الإنعاش القلبي الرئوي للبالغين) جاء بعد أن بذلن الكثير من الجهد في إعداد الخطة له، والرسالة والشريحة المستهدفة. مؤكدة في ذات الصدد أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لما توليه الجامعة من اهتمام بتعزيز تعليم الطالبات بالتدريب، واتفاق هذا مع واحدة من أهم رسائل الجامعة والتزاماتها تجاه خدمة مجتمعها.بدورهم، ثمن طلاب وطالبات الجامعة الدعم المتواصل للمشاريع الطلابية، مؤكدين اعتزازهم بالدعم المعنوي والمادي من قبل جامعتهم، حيث وصلت الجوائز المالية المخصصة للمراكز الأولى إلى (10) آلاف ريال لكل مجموعة، فيما تنوعت باقي الجوائز للمراكز الأخرى بين (7) و(5) آلاف ريال، وصولا إلى (2500) ريال لبعض المجموعات الطلابية كجوائز دعم وتحفيز.