«التربية الخاصة» بجامعة الإمام ينظم برنامج استقبال للمستجدات

عكاظ (الرياض)

نظمت كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اللقاء الترحيبي الذي نظمه قسم التربية الخاصة للطالبات المستجدات.وأعطت وكيلة كلية العلوم الاجتماعية بالجامعة الدكتورة غالية السليم خلال اللقاء لمحة عن قسم التربية الخاصة وأبرز المهارات والخبرات التي يجب على الطالبة العمل على تطويرها وبنائها. وحثت وكيلة قسم التربية الخاصة بدور باهمام الطالبات على الاجتهاد في الدراسة، مؤكدة أن المعدل يتأثر بالنقص في الدرجات في المستويات الأولى، وضرورة الاهتمام والحرص على حضور كل ما يكسبهن مهارات وخبرات سواء كانت تخصصية في مجالهن أو عامة.وأشارت أن الجمع بين الاجتهاد في الدراسة واكتساب المهارات في الجوانب والمجالات المختلفة هو الذي سيؤهلهن ليصبحن كوادر مؤهلة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومؤهلة للوفاء بمتطلبات سوق العمل، وهو ما يسعى القسم إلى تحقيقه.وتضمن اللقاء عرضا مرئيا لأعمال لجنة النشاط في القسم ولجنة الإرشاد الأكاديمي والخطة الدراسية لكل مسار، فيما وزعت الحقيبة التعريفية الخاصة بالطالبات.