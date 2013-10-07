حراسة أمنية مشددة في الكويت منعت الجمهور من لقاء سيرين

وسط حراسة أمنيّة مشدّدة، نجومها أعضاء فريق الـ"بودي غاردز"، حالت دون وصول الجمهور وبعض ممثلي وسائل الإعلام إلى النجمة اللبنانية المتألقة، حطّت سيرين عبد النور الرحال في الكويت، من أجل المشاركة في افتتاح الفرع الجديد لمجموعة مجوهرات، بصفتها الوجه الإعلانيّ لها، حيث رحّبت بالحضور بحرارة، بالرغم من أنّ الإجراءات الأمنيّة القاسية كادت تتسبّب بمشاكل عديدة مع الحضور.

"سيدتي نت" نجح في تخطّي الحاجز الأمنيّ المفروض حول النجمة الشابة، وحاورها عن مشروعاتها الجديدة، لا سيّما حول مشاركتها في فيلم "وصار إنساناً"، إضافة إلى ردود الأفعال حول مسلسل "لعبة الموت".

بداية، أكّدت سيرين أنّها ستؤدّي شخصيّة "مريم المجدليّة" في فيلم "وصار إنساناً"، مؤكّدة أنّ هناك لبساً لدى بعض وسائل الإعلام، ما ترتّب عليه اعتقاد لدى البعض أنّها ستجسّد دور السيّدة العذراء، وأضافت: "أنا مسيحيّة، وأحبّ أن أقدّم دوراً يتعلق بديانتي. ودور مريم المجدليّة لا علاقة له بشخصية السيدة مريم العذراء. البعض التبس عليه الأمر. أجسّد مريم المجدليّة التي كانت خاطئة وتابت؛ عندما سمعت تعاليم المسيح، والتقت به، تعلّمت منه؛ وذلك ما يُشكّل محور أحداث الفيلم. وتروي مريم قصصاً عن السيد المسيح بصفتها تلميذته النجيبة". وأكدت سيرين أنّ الفيلم مشروع قائم، ولكنها أرادت أن توضح حقيقة ما تمّ تداوله في بعض المواقع من خلط بين الشخصيتين".

الغناء عشقي

وعلى صعيد الغناء، شدّدت سيرين على وجود الجديد غنائيّاً لديها، وستقدّمه إلى الجمهور، وأنّ التمثيل لم يحلْ دون حضورها في الساحة بجديدها، سواء عبر الـ"سنغل" أو عبر ألبومها الذي تسعى للانتهاء من تسجيله، موضحة أنّها بدأت كمطربة، "ومن غير المعقول أن أتخلّى بسهولة عن المايك الذي عرّفني إلى الجمهور، فالغناء عشقي"، كما أوضحت.

أحضّر لمسلسل رمضاني جديد

وعرّجنا في حديثنا مع سيرين على النجاح الذي حققه مسلسلها الرمضانيّ "لعبة الموت"، فقالت: "نجاح العمل لا يُحسب لي وحدي، وإنّما لفريق العمل كاملاً، ولست وحدي من تصدّى لبطولة المسلسل"، مشدّدة على أنّ "نجاح أيّ عمل فني يعتمد في الأساس على الجمهور الذي يضع ثقته كاملة في الممثلين، ويتابعهم ويمنحهم شهادة النجاح".

وقد أصرّت سيرين على أنّها تنتهز الفرصة لتقول: "أتوجّه بالشكر إلى الجمهور الذي طالما ساندني ودعمني. أحبّهم وأعدهم بأنّني أحضّر لمسلسل جديد، سيعرض خلال شهر رمضان المقبل. وأفضّل التكتم على تفاصيله حالياً، وأتمنى أن يحقق النجاح نفسه".

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