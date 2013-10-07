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بالصور: أسرة مسلسل "عشق" تحتفل بعيد ميلاد هازال كايا

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بالصور: أسرة مسلسل "عشق" تحتفل بعيد ميلاد هازال كايا بالصور: أسرة مسلسل "عشق" تحتفل بعيد ميلاد هازال كايا

فاجأت أسرة مسلسل "عشق"، نجمته الممثلة الشابة هازال كايا الشهيرة عربياً بـ"فريحة"، بالإحتفال بعيد ميلادها الثالث والعشرين حيث أحضر زملاؤها في كواليس تصوير الحلقة الرابعة من المسلسل الجديد الذي بثت حلقته الثانية قبل أيام، عدّة قوالب حلوى، وأطفأوا شموع عيد ميلادها معها، وكادت هازال تبكي من شدّة التأثّر من محبتهم ومبادرتهم الجميلة تجاهها.
وتقوم هازال في مسلسل "عشق" بدور مدربة تنس فقيرة تعيش قصة حب جميلة مع شاب فقير، لكن صديقتها وتلميذتها الثرية شبنام (آسلي تاندوغان) تقع بغرامه أيضاً، وعندما يقع حبيبها في مشكلة ديون والده المنتحر، وتهدده عصابة خطيرة، يفكر بالزواج من شبنام بعد معرفته من أزرا أنّ أيامها معدودة جراء مرضها بالسرطان ووصول حالتها إلى مرحلة يائسة وصعبة لا أمل فيها.
واحتل "عشق" في حلقتيه الأولى والثانية المرتبة الثانية في التصنيف الأسبوعي لعروض يوم الثلاثاء الدرامية في تركيا.

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