يوميات "ستار أكاديمي": معاقبة محمود في التمارين الرياضية.. وحرمانه من درس الرقص

كتب : محمد عاشور منذ 18 دقيقة

شهدت يوميات برنامج "ستار أكاديمي"، الذي تذيعه فضائية "cbc"، السماح للطلاب بالاتصال بذويهم للاطمئنان عليهم، وطمأنتهم على أحوالهم.

وزار الطلاب خبير صوتي، وأطلع كل منهم على الأخطاء التي ارتكبها في البرايم الثاني، ما جعل الطلاب يشاهدوا البرايم مرة أخرى ليحاولوا تصحيح هذه الأخطاء.

وشهد المران الرياضي تأخر محمود وزكي، ما جعل المدربة تعاقبهم بصعود ونزول سلم الأكاديمية لمدة ساعة، حتى انتهاء باقي الطلاب من المران.

كما تأخر محمود عن تمارين الرقص لمدة 45 دقيقة، ما جعل المدربة تحرمه منه، وتأمره بالصعود إلى الغرفة.