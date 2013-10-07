74 قتيلا حصيلة المجازر أمس فى عموم سوريا

وثقّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 74 شخصاً من بينهم 10 أطفال و12 سيدة، فى العمليات العسكرية المختلفة التى شنتها القوات النظامية فى العديد من المدن والبلدان السورية.

وذكرت الشبكة التى تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أن العمليات العسكرية التى شنتها الوحدات العسكرية التابعة للنظام السورى، أمس الأحد، فى كافة الأنحاء السورية برا وجوا، أدت إلى مقتل 19 شخصا فى حماة، و14 فى ضواحى العاصمة دمشق، و13 فى حمص، و10 فى حلب، و7 فى إدلب، و7 فى طرطوس، و3 فى القنيطرة، وشخص واحد فى دير الزور.

وأضافت الشبكة أن من بين القتلى 30 شخصا ينتمون إلى قوات الجيش السورى الحر، وأن عشرات الجرحى أصيبوا، وتم هدم العديد من البيوت بسبب قصف قوات النظام للمدن التى تسيطر عليها قوات المعارضة.