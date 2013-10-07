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السديس يسلّم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام

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السديس يسلّم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام السديس يسلّم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام

    سلم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس الأحد غرة ذي الحجة كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام الشيخ عبدالقادر بن طه الشيبي بحضور وكيل سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي جريًا على العادة السنوية التي تتم في مثل هذا اليوم من كل عام. وأقيم حفل خطابي بالمناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى المدير العام لمصنع كسوة الكعبة المشرفة الدكتور محمد باجودة كلمة، بعد ذلك ألقى كبير سدنة بيت الله الحرام الشيخ عبدالقادر الشيبي كلمة رفع فيها شكره لخادم الحرمين وسمو ولي عهده على ما يوليانه من اهتمام بالحرمين الشريفين وبالكعبة المشرفة ثم استمع الحضور لقصيدة شعرية ألقاها الدكتور ناصر الزهراني.

بعد ذلك ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس كلمة أكد فيها أن هذه مناسبة عظيمة تتم في كل عام في غرة شهر ذي الحجة يتم فيها تسليم كسوة الكعبة المشرفة الجديدة لكبير سدنة بيت الله الحرام تمهيدا لتركيبها على الكعبة المشرفة مشيرًا إلى أن من أوجه العناية بالحرمين الشريفين إفراد جهاز مستقل ومؤسسة رسمية كبرى تعنى بشؤون الحرمين الشريفين هي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وعقب الانتهاء من مراسم الاستلام والتسليم من قبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكبير سدنة بيت الله الحرام الشيخ عبدالقادر الشيبي تم توقيع المحاضر الخاصة بذلك. إثر ذلك قدم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هدية تذكارية لكبير سدنة بيت الله الحرام.

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