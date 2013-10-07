نورة «أبكت» حضور الجائزة بقصة عصاميتها وإصرارها على النجاح

لم يتمالك الحاضرون لحفل تسليم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي حبس دموعهم مع ظهور نورة الشهري في الفيلم التسجيلي مستعرضة قصة حياتها التي كانت مليئة بالمتاعب، منذ مرض زوجها وإصابته بجلطة وعدم قدرته على الحركة وتحملها مسؤولية إعالة أبنائها حيث أن أحدهم مصاب بمرض نفسي، وأن تلك المصاعب هي التي جعلتها تنتقل من حالة الحاجة إلى الاكتفاء و تؤسس مشروعها الذي قادها لاعتلاء منصة التتويج والفوز بجائزة الحفل. وبشموخ الطامحات وعزيمة القادرات قالت نورة عبدالله الشهري: كانت بداية عملي هي إعداد وصناعة الخبز في منزلي بشكل متواضع أبيع الخبز على الجيران وأهل الحارة، وواجهت الكثير من الصعوبات إلا أني تغلبت عليها وعزمت على التوسع في عملي، إلا أني لم أكن امتلك المال للتوسع، فما كان مني إلا أن قررت التوجه للصندوق الخيري الاجتماعي لأخذ دعم مالي يمكني من بدء مشروعي ولله الحمد تحقق لي ذلك الدعم من الصندوق الخيري عن طريق جمعية البر بجدة، واستطعت بفضل ذلك الدعم المالي من استئجار محل جعلته مخبزا شعبيا اصنع من خلاله المخبوزات والاكلات الشعبية، وعمل السمن، كما ابيع في أحد أركان المخبز العسل البلدي والبهارات بالإضافة الى بعض الأدوات النسائية الشعبية، واستطعت الصمود في عز الحر والبرد والمطر من الوقوف في محلي والبيع فيه بكل صبر وثبات.

ويقع مخبز نورة في السوق العام لسوق الاسكان الجنوبي حيث قامت بتهيئته وتجهيزه بشكل بسيط ووفرت فيه بعض الأدوات التي تساعدها في عملية انتاجها. ويتميز عملها بكونها تدير نشاطها بنفسها، وتقدم أكلات شعبية بمستوى عال من الجودة والطعم، كما تتميز بعمل خبز (الميفا) وهو أحد الاكلات الشعبية المشهورة بمنطقة عسير، حيث قادها تميزها في علمها للتوسع في المخبز ومشاركتها في العديد من البازارات والمعارض.

وحول أثر المشروع والتغير الذي طرأ على حياتها تقول نورة الشهري: الحمد لله رب العالمين حالتنا المادية تحسنت وبدأ الاستقرار النفسي والاجتماعي ولمسنا الأثر الايجابي لدي أفراد أسرتي حيث أسهم المشروع في تحقيق مصدر دخل جيد لي استطعت من خلاله تحسين المستوى المعيشي لعائلتي الكبيرة، واستطعت الوفاء بحاجات أسرتي، كما أن عملي في المشروع أعاد لي الثقة بنفسي وبقدراتي وبدأت في التفكير لتوسيع نشاطاتي إلى مخبز نسائي متكامل.

واليوم وقد فازت نورة بجائزة الاميرة صيتة بنت عبدالعزيز وحصلت على مبلغ مالي قدره 500 ألف ريال فإنها تقول: هذا الفوز فتح أمامي الآفاق لعمل مشروع أكبر يجعلني احقق طموحاتي في الارتقاء إلى مستوى دخل ممتاز.