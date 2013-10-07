الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية تنفذ عدداً من البرامج الإغاثية

اعتمدت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية تنفيذ عددًا من البرامج التي تلبي احتياجات اللاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا بأكثر من (000ر000ر25) خمسة وعشرين مليون ريال. وتشمل البرامج تأمين (3000) ثلاثة آلاف خيمة هرمية للاجئين السوريين في تركيا بمبلغ إجمالي قدره (000ر525ر6) ستة ملايين وخمسمائة وخمسة وعشرين ألف ريال، وتأمين (000ر80) ثمانين ألف وجبة غذائية للاجئين السوريين في تركيا بمبلغ إجمالي قدره (000ر675) ستمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وتأمين (5) خمس محطات متنقلة لتنقية المياه بتكلفة (375ر42) اثنين وأربعين ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعين ريالاً، وتأمين (1000) كرفان لمخيم الزعتري في الأردن بمبلغ (000ر600ر5) خمسة ملايين وستمائة ألف ريال، وتأمين (000ر80) ثمانين ألف وجبة غذائية للاجئين السوريين في الأردن، وتأمين (000ر200) مئتي ألف بطانية للاجئين السوريين في لبنان بمبلغ إجمالي قدره (000ر200ر11) أحد عشر مليوناً ومئتا ألف ريال، وتأمين (000ر50) خمسين ألف مفرش بمبلغ إجمالي قدره (000ر900ر1) مليون وتسعمائة ألف ريال. تجدر الإشارة إلى أنه في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - تجاه نصرة الأشقاء في سورية، قامت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا منذ انطلاقتها وبإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية باعتماد وتنفيذ العديد من البرامج الإغاثية والمشاريع الإنسانية في مواقع تجمعات اللاجئين السوريين في كل من الأردن وتركيا ولبنان بتكلفة تجاوزت (000ر000ر460) أربعمائة وستين مليون ريال شملت برامج غذائية وإغاثية وإيوائية في مخيمات اللاجئين السوريين بالأردن وتركيا ولبنان بمبلغ تجاوز(174) مائة وأربعة وسبعين مليون ريال، وبرامج ومشروعات طبية في مخيمات الأردن وتركيا بمبلغ تجاوز (89) تسعة وثمانين مليون ريال، وبرامج ومشروعات إيواء في مخيمات الأردن وتركيا ولبنان بمبلغ تجاوز (168) مائة وثمانية وستين مليون ريال وبرامج ومشروعات طبية وإيوائية وغذائية للنازحين داخل سورية بمبلغ تجاوز (29) تسعة وعشرين مليون ريال.