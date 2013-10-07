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مدير جامعة طيبة يتفقد مشروع المدينة الطبية

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مدير جامعة طيبة يتفقد مشروع المدينة الطبية مدير جامعة طيبة يتفقد مشروع المدينة الطبية

    قام مدير جامعة طيبة الدكتور عدنان بن عبدالله المزروع امس الاول بزيارة تفقدية للاطلاع على سير العمل في مشروع المدينة الطبية والتي تضم المستشفى الجامعي على مساحة تبلغ (46600) متر مربع، في حين تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع بأدواره المتعددة (221500) متر مربع، فيما تبلغ السعة السريرية للمستشفى في مرحلته الأولى (400) سرير بتكلفة إجمالية بلغت 500 مليون ريال وستعقبها مرحلة ثانية لتصل السعة الإجمالية إلى (800) سرير خلال سنوات قليلة بإذن الله ويقع ضمن المدينة الطبية على طريق الملك عبدالعزيز شرق المدينة المنورة.

واستمع من وكيل الجامعة للفروع المشرف على المشاريع بالجامعة الدكتور أسامة الجنادي ومن الشركة المنفذة للمشروع إلى ما تم إنجازه بحمد الله في أعمال المشروع ومراحل إنشائه وما يضمه مبنى المستشفى الجامعي من أقسام طبية ومساندة وعيادات ووحدات تمريض بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والمعامل التشخيصية وغرف العمليات وسير أعمال المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد لتنفيذه مع الشركة المنفذة للمشروع. ورافق معاليه في الجولة وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور سعود طاهر.

وبين د. المزروع أن المشروع يسير بحمد الله وفق الجدول المقرر له بعد تسلم المقاول لأرض المشروع والانتهاء من أعمال تحاليل التربة والعمل المستمر لاستكمال المشروع والانتهاء من مراحل بنائه خلال ثلاثة أعوام ونصف المقبلة في المدينة الطبية.

وعبر باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الجامعة عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد - حفظهما الله - على الدعم الذي يلقاه التعليم العالي وجامعة طيبة بالمدينة المنورة.

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