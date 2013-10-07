مشاري بن سعود يعزي في وفاة محمد العويدي

قدم صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة التعازي لأسرة العويدي في وفاة المهندس محمد بن حمدان العويدي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد معاناة مع المرض. جاء ذلك خلال زيارة الأمير مشاري بن سعود الاحد لمقر الأسرة بشهبة بمدينة الباحة . وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم إخوانه وأبناءه الصبر والسلوان . من جهته أعرب إخوان وأبناء الفقيد عن شكرهم لسمو الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز على مواساته وتعازيه , داعين الله تعالى أن يطيل عمر سموه .