العدل: طرح مناقصة بناء 180 محكمة وكتابة عدل.. الشهر القادم

أعلنت وزارة العدل عن طرح مناقصة بناء أكثر من 180 مبنى محكمة وكتابة عدل خلال الشهر القادم في جميع مناطق المملكة، كما أوضحت إحصائيات وزارة العدل انه خلال اربع سنوات تم زيادة عدد القضاة 38%. وكذلك زيادة إعداد كتاب العدل خلال بنسبة 67.74%.

أوضح ذلك مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ماجد العدوان خلال مؤتمر صحفي امس بحضور وكلاء وزارة العدل ومديري الإدارات وعدد من المحامين انه بعد صدور قرار مجلس الوزراء العام الماضي بالمتضمن الموافقة على خطة إنشاء مقار للمحاكم المنصوص عليها في القضاء سيتم طرح كل مناقصة بناء المحاكم وكتابات العدل كل منطقة على حده خلال الشهر القادم.

وأكد العدوان انه تم تشغيل الأنظمة الالكترونية في 164 محكمة و(167) كتابة عدل لبرنامج الوكالات الإلكترونية، و(69) كتابة عدل لبرنامج النظام العقاري الإلكتروني، و(17) دائرة تنفيذ لبرامج قضاء التنفيذ، وفي جميع محاكم الاستئناف، وكذلك تم تطبيق النظام الإلكتروني للانهاءات في جميع دوائر الانهاءات، وكذلك تم توفير (104) خدمة على بوابة الوزارة للمتعاملين مع الوزارة إضافة إلى تم توفير مؤشرات إحصائية عدد (240) مؤشر إحصائي يبين أداء المحاكم وأنواع القضايا.

وأبان العدوان ان تم عمل هندسة الإجراءات في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ودوائر التنفيذ وكتابات العدل الأولى والثانية ومكاتب المصالحة مبينا ان هندسة الإجراءات تعتمد على دراسة الإجراءات المعمول بها وتوثيقها وتحليل نقاط القوة والضعف ثم تصميم إجراءات جديدة مختصة ومنمذجه ومحكمة في ضوء الأنظمة واللوائح والدراسة المقارنة التي تتضمن ما حدث من تطور في الإجراءات والتجارب المقارنة والآن هناك فريق مشكل داخل الوزارة للانتهاء من هندسة الإجراءات المحكمة العليا.

وأكد مدير مشروع تطوير القضاء ان وزارة العدل طبقت التقنية على كتابات العدل الأولى والثانية، من خلال تحديد المواعيد، وكذلك تحميل النماذج الالكترونية، وتسجيل الوكالات في الموقع الرسمي لوزارة العدل الذي يحتوي على الكثير من الخدمات التي تقدم لمراجعي الوزارة، والهدف الأساس منها هو اختصار الوقت، والدقة، وكذلك التسهيل على المستفيدين من خدمات الوزارة، مضيفا ان وزارة العدل طبقت خدمة الحجوزات الالكترونية للمستفيدين من خدمات كتابات العدل الأولى الخاصة بإفراغات الأراضي، وذلك لتسهيل وتنظيم العمل، كما أعلنت وزارة العدل عن إطلاق "برنامج تحقق" الخاص بكتابة العدل الثانية، من خلال الموقع الالكتروني عن الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل، ويمكن التحقق من صحة الوكالات بواسطة موقع وزارة العدل دون الحاجة إلى الذهاب لكتابات العدل، حيث بلغ عدد الوكالات المدخلة في النظام الالكتروني أربعة عشر مليون وكالة بجميع أنواعها.

وقال وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداود ان نظام التنفيذ الذي طبق في شهر ربيع الثاني الماضي يعدّ نقطة تحول في تطوير آليات القضاء، واكتمال منظومة العدالة في أهم مراحل القضية وهو التنفيذ الذي يعد ثمرة الحكم القضائي، وذلك من خلال عملٍ مؤسسيٍّ دقيقٍ بعد أن كان التنفيذُ في السابق يعاني العديد من المتاعب والإشكالات، وتم تطبيق هذا النظام بدعم قضائي ووظيفي مدرب، ولا تزال الوزارة في مراحل تأسيس هذا الاختصاص، الذي يتطلب المزيد من الوقت ليحقق الطموح الكامل منه.

الجدير بالذكر ان وزارة العدل أعلنت عن مؤتمر صحفي للمحامين والاعلامين لاطلاعهم على منجزات مشروع الملك عبدالله تطوير مرفق القضاء وكذلك الإجابة على استفساراتهم.