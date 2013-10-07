مرزوقة البقمي من بسطة صغيرة في جدة إلى الحصول على جائزة الأميرة صيتة

تمكنت مرزوقة مهيلان البقمي من الفوز بجائزة الاميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي عن مشروعها محل بيع الملابس الجاهزة في محافظة جدة والذي استطاعت افتتاحه بعد دعم مالي من الصندوق الخيري الاجتماعي.

مرزوقة متزوجة ولديها عدد من الابناء والبنات، تقوم بمساعدة زوجها المتقاعد بسبب تدني مستوى دخلهم الشهري، وقد كانت بدايتها من خلال بسطة صغيرة تقوم ببيع الملابس النسائية من خلالها، ثم قررت أن تستهدف شريحة أكبر من النساء بتنوع المنتجات وفتح محل دائم تمارس عملها من خلاله، وبفضل الدعم المالي المقدم من الصندوق الخيري الاجتماعي وعزيمتها وإصرارها تمكنت من افتتاح محل تجاري لها في السوق وتنوعت المنتجات التي تبيعها إلى (جلابيات – عبايات وطرح – شراشف وسجاد صلاة – بخور) بالإضافة إلى بسطة أمام المحل تبيع من خلالها (الاكسسوارات – العطور) في سوق الأمير متعب القسم النسائي، وتتميز مرزوقة بأنها تمارس عملها بنفسها مماساهم في زيادة دخلها. وتقول: بعد أن فزت بالجائزة ومقدارها 500 ألف ريال فإن الأمل يحدوني بشكل كبير للتوسع في مشروعي وتحقيق عوائد مالية أكبر بعد هذا التحسن المادي الذي لمست أثره على حياتي وأسرتي.

ولاتزال مرزوقة تمارس عملها يومياً ومحافظتها على زبائن دائمين لمحلها بالإضافة إلى الزبائن الجدد.