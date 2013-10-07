التعامل إلكترونيا في «التوقيف» والإجراءات بسرعة وعلى مدار الساعة

السجون تبدأ مهامها تجاه الوافدين.. اللواء الشهري لـ عكاظ:

ماجد النفيعي (الطائف)

إنفاذاً لأمر صاحب السمو المكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية القاضي بضم إدارة شعبة الوافدين إلى المديرية العامة للسجون، بدأت صباح أمس إدارة سجون محافظة الطائف مهامها تجاه موقوفي شعبة توقيف الوافدين.وكان مدير إدارة سجون محافظة الطائف اللواء أحمد الشهري قد نفذ جولة على شعبة توقيف الوافدين بالطائف، بحضور كل من مدير شعبة الوافدين العقيد سعد البقمي، ومدير شعبة المتابعة بسجون الطائف العميد معدي البقمي، ومدير شعبة الأمن والحراسات العقيد عبدالله النفيعي، ومدير شعبة الأمن والحماية الرائد سالم عسيري، لمناقشة الاحتياجات والإطلاع على سير العمل من أول ساعة، بالإضافة إلى تلبية المتطلبات وتوفيرها بهدف تسريع الإجراءات لجميع التعاملات التي تتعلق بالوافدين.وأوضح لـ«عكاظ» اللواء أحمد الشهري، بأن المهام والاختصاصات لدور التوقيف والأقسام التابعة لها المخصصة لمخالفي نظامي الإقامة والعمل بقطاع السجون، تأتي من خلال استقبال واستلام الأشخاص المقبوض عليهم من قبل الجهات القابضة – أيا كانت – من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل ومجهولي الهوية، وإيداعهم دور التوقيف، بالإضافة إلى عدم التأخر في استلام المقبوض عليهم، وإنهاء إجراءاتهم بشكل سريع ومهني، واستلامهم على الفور من الجهات القابضة وعلى مدار الساعة وفي أي وقت.وأضاف اللواء الشهري بأن السجون ستقوم بتوفير الحماية اللازمة لدور التوقيف، وحراستها على مدار الساعة، بالإضافة إلى توفير الإعاشة للموقوفين، والتأكد من توفر كافة الاشتراطات الأمنية والصحية في جميع دور التوقيف، بجانب تقديم الرعاية الصحية للموقوفين منذ دخولهم دور التوقيف وحتى مغادرتهم، ونقلهم للمستشفيات عند الحاجة، ومتابعتهم فيها حتى عودتهم لدور التوقيف، وكذلك نقلهم إلى الجهات القضائية ومتابعتهم حتى عودتهم لدور التوقيف. وأشار اللواء الشهري إلى أن الموقوفين في شعبة توقيف الوافدين سيحظون بكافة البرامج والخدمات التي تقدم لنزلاء السجون، ويأتي ذلك تحت ظل السياسة المرسومة من وزارة الداخلية ممثلة في سمو الأمير محمد نايف بن عبدالعزيز، وتنفيذا من المديرية العامة للسجون بقيادة اللواء إبراهيم الحمزي، مؤكداً أن التعامل الآن لجميع الإجراءات في شعبة توقيف الوافدين إلكتروني.