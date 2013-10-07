"زبدة الفول السودانى" تحمى الفتيات المراهقات من سرطان الثدى

يعد سرطان الثدى "breast cancer" المرض الأول المسبب للوفاة بين النساء مقارنة بجميع أنواع السرطانات المختلفة، وخاصة فى الدول النامية، حيث يصيب حوالى 100 سيدة من بين كل مئة ألف، ويبلغ إجمالى عدد الحالات الجديدة المصابة به سنوياً حوالى 1.3 مليون حالة، وتعد المتغيرات الجينية وحدوث الحمل الأول فى عمر متأخر والعلاج الهرمونى أحد أهم العوامل المسببة للإصابة به.

وكشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين والأطباء بجامعة واشنطن الأمريكية عن أحدث والوسائل والعلاجات المستخدمة للوقاية من سرطان الثدى الحميد، وأشارت أن تناول زبدة الفول السودانى قد يساهم بشكل كبير فى الحد من خطر إصابة السيدات بهذا الورم.

وكشفت نتائج الدراسة التى شملت 9039 فتاة أمريكية مراهقة، واستمرت لمدة 12 عاما، أن الفتيات المراهقات اللاتى تناولن زبدة الفول السودانى بانتظام انخفض خطر إصابتهم بمرض سرطان الثدى الحميد بنسبة 39% عند بلوغ عمر الثلاثين مقارنة بالفتيات اللائى لم يقمن بتناوله، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وأضافت الدراسة أن تناول المكسرات مرتين أسبوعياً، بجانب تناول الذرة وبعض البقوليات مثل الفول والعدس وفول الصويا والخضراوات، يساهم فى الحد من خطر الإصابة بأورام الثدى الحميدة ولكن بدرجة أقل من زبدة الفول السودانى.

ويعد الفول السودانى من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، ولها فاعلية قوية فى علاج الأمراض، حيث كشفت نتائج الدراسات السابقة أنه يساهم بجانب الأطعمة الغنية بفيتامين "هـ" فى الحد من خطر الإصابة بسرطان الكبد، كما أنه يحمى من الإصابة بأمراض القلب وتلف العين عند التقدم فى العمر.