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أمن السويس: الإخوان حاولوا إفساد فرحة المصريين بنصر أكتوبر

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قالت مديرية أمن السويس، إن عددا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، حاولوا إفساد فرحة المصريين باحتفالات أكتوبر، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم، ومنعت اعتداءهم على القوات والأهالى والمنشآت العامة.
> أضاف فى بيان أصدرته مساء أمس الأحد، أنه فى إطار الاحتفال بأعياد 6 أكتوبر المجيدة قامت عناصر جماعة الإخوان بمسيرة بدأت من مسجد حمزة، وتوجهت إلى ميدان الأربعين، لإفساد فرحة المواطنين بالاحتفال بأعياد أكتوبر الذين تواجدوا بميدان الأربعين من الصباح الباكر، وعلى الفور تصدت قوات الشرطة والجيش وأهالى محافظة السويس لهذه المسيرة، بعد أن قام بعض الأشخاص المتواجدين بهذه المسيرة، بإلقاء قنابل المولوتوف والحجارة على القوات والمواطنين المتواجدة فى الميدان.

واختتم البيان أنه تم ردع هذا الاعتداء وقامت قوات الشرطة والجيش بتمشيط شارع الجيش والترعة، والشوارع المحيطة، مروراً بميدان العوايد ومسجد حمزة ".

يذكر أن اللواء خليل حرب مدير الأمن، والعميد عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، قاما بتفقد عدد من الشوارع بالسويس، للاطمئنان على الأوضاع الأمنية بالمحافظة.

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مصر 365