قوات أمن الوادى الجديد تسيطر على اشتباكات الأهالى وأعضاء "المحظورة"

تمكنت قوات شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد تدعمها وحدات من الجيش، من السيطرة على الاشتباكات التى وقعت بين الأهالى وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، أثناء اعتصام أنصار الجماعة أمام المجمع الإسلامى الكبير.

> وقامت قوات الشرطة مساء أمس السبت، بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، حيث تمكنت القوات من ضبط عدد من كوادر الجماعة المحظورة وحزب الحرية والعدالة، ومنهم الدكتور رائد زهر الدين عضو مجلس الشورى السابق وعبد الرحمن عبد الجواد أمين الحزب بالمحافظة وإسماعيل عبد الخالق مسئول لجنة العلاقات العامة وآخرون.

> وكان المئات من أعضاء المحظورة قد تجمعوا أمام المجمع الإسلامى الكبير بالخارجة بقصد الاعتصام أمامه حيث تدخلت قيادات من مديرية الأمن لإقناعهم بفض الاعتصام وهو ما رفضه أنصار المحظورة وحدثت اشتباكات بينهم وبين أهالى المنطقة مما أدى إلى تدخل الشرطة للفصل بين الطرفين وتم فض الاعتصام دون وقوع أيه إصابات خطيرة.