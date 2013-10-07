بالصور..أهالى كفر الشيخ يواصلون احتفالهم بذكرى أكتوبر حتى الفجر

استمر احتفال الآلاف من المواطنين فى كفر الشيخ حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين فى ميدان "دوران النصر" الذى شهد توافد طوائف الشعب المصرى للاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر.

وفضل المئات من المواطنين بينهم فتيات وكبار السن عدم العودة إلى منازلهم بسبب بهجة الاحتفال الذى شارك فيه قيادات حزبية وتنفيذية، حاملين أعلام مصر ولافتات تهنئ الجيش بالانتصار الكبير.

وقالت نسمة العافى عضو حزب الدستور: نحن سعداء بتواجد القوى الثورية والشعبية بدوران النصر، مشيرة إلى أن القوى الشعبية والثورية وقيادات المحافظة شاركوا فى الاحتفال الكبير الذى شهده دوران النصر.