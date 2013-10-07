بالصور"كمل جميلك"بالشرقية تجمع توقيعات للسيسى خلال احتفالات أكتوبر

انتهت منذ قليل، فعليات الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر ودعم خارطة الطريق أمام مبنى بمحافظة الشرقية، والتى ساد فيها جو من الحب والبهجة وتبادل المواطنون اللقطات التذكرية والتهانى مع ضباط والجيش والشرطة، تقديراً لجهودهم خلال الفترة الماضية فى التصدى للبؤر الإرهابية والوقوف بجانب إدارة الشعب المصرى.

ومن جانبهم انتشر خلال الاحتفال شباب حملة "كمل جميلك" لدعم ترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسى للرئاسة بين المواطنين، وتمكنوا من الحصول على عشرات التوقيعات لدعم ترشيحه.

وقال ياسر معوض أحد منسقى الحملة بالشرقية، إن الحملة بدأت أمس أولى فعالياتها بشكل رسمى، وأنها سوف تستكمل جهودها لإقناع الفريق السيسى من الترشيح وتلبية رغبة الشعب.