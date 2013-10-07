بالصور.. أهالى الوادى الجديد يحتفلون بانتصارات أكتوبر

شارك الآلاف من أهالى محافظة الوادى الجديد فى الاحتفالية التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة مساء أمس الأحد بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة ورئاسة مركز الخارجة، وبمشاركة جبهة 30 يونيو وعدد من ممثلى الأحزاب السياسية والحركات الشعبية بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.

وشارك فى الاحتفالية اللواء محمود خليفة محافظ الإقليم ورؤساء المراكز والمستشار العسكرى للمحافظة وقيادات أمنية, والتى قيمت فعالياتها بميدان البساتين بالخارجة, حيث تضمنت الاحتفالية عددا من الفعاليات الفنية والأغانى الوطنية.

وأكد المحافظ خلال كلمته, على أن ذكرى انتصارات أكتوبر وبعد مرور 40 عاما على هذا الانتصار التاريخى لابد أن يستحضره أبناء الوطن من أجل الحفاظ على مكتسبات هذا الانتصار بتوحيد الصف المصرى ورفض كل أشكال العنف والتمييز بين أبناء الوطن الواحد بما يحقق أمنه وسلامته ويدعم تقدمه وازدهاره.