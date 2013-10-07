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تخصيص المرحلة الثالثة من مشروع البرشاء نهاية 2013

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تخصيص المرحلة الثالثة من مشروع البرشاء نهاية 2013 تخصيص المرحلة الثالثة من مشروع البرشاء نهاية 2013

كشف المهندس برهان عبد الرحمن الحباي مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لــــ " البيان" عن أن المرحلة الثالثة من مشروع البرشاء جنوب الأولى التي تتضمن إنشاء 180 مسكناً بتكلفة 211 مليون درهم، سوف يتم تخصيصها نهاية شهر ديسمبر المقبل، لافتا ًإلى أن موعد إنجاز هذه المرحلة 18 الشهر المقبل.

وقال: إن المشروع يتضمن إنشاء 1240 مسكناً، يتم توزيعها حسب مراحل الإنشاء على ست مجموعات بواقع 11 نموذجاً للمساكن المؤلفة من 2 و3 و 4 و 5 غرفة نوم بدور واحد أو دورين، في حين يتنوع كل نموذج بين ثلاث واجهات متميزة أندلسي وإسلامي ومحلي بمساحات أراض سكنية مختلفة بمتوسط مساحة يبلغ 9،012 أقدام مربعة ومتوسط مساحة بناء يبلغ 3،840 أقدام مربعة.

منوهاً بأن العمل بدأ في المشروع يوم الثامن من أكتوبر عام 2008 على مساحة إجمالية لأرض المشروع تقدر بـ170.47 هكتاراً، بتكلفة إجمالية بقيمة مليار وأربعمئة ألف درهم.

مراحل المشروع

وأضاف: تم إنجاز وتخصيص وتوزيع مساكن المرحلتين الأولى والتي تتضمن إنشاء 206 مساكن بتكلفة 237 مليون درهم والمرحلة الثانية وتتضمن انشاء 228 مسكناً بتكلفة 272 مليون درهم. وأوضح أن المرحلة الرابعة من المشروع تتضمن انشاء 160 مسكناً بتكلفة 196 مليون درهم، وبحسب تاريخ الإنجاز التعاقدي سوف تنجز هذه المرحلة في 21 أغسطس 2014 ،.

لافتاً إلى أن نسبة الانجاز الحالية بلغت 85.78 % ، فيما تتضمن المرحلة الخامسة من المشروع انشاء 258 مسكناً بتكلفة 252 مليون درهم وبلغت نسبة الانجاز الحالية 75،66 % ويتوقع انجازها في 22 مايو 2014 ، أما المرحلة السادسة فتتضمن انشاء 208 مساكن بتكلفة 265 مليون درهم .

وبلغت نسبة الانجاز الحالية 68،47 % ، وسوف تنجز في 27 نوفمبر 2014 وفقا لتاريخ الانجاز التعاقدي. وأشارالحباي إلى أن التخصيص تقوم به مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عادة بعد حوالي 30 إلى 45 يوماً وهي المدة اللازمة لإنهاء إجراءات الاستلام من المقاول ، مبيناً أن عدد النماذج السكنية في المشروع تبلغ 11 نموذجاً بثلاث واجهات مختلفة " محلي وإسلامي واندلسي".

المساكن

وفيما يتعلق بأسعار المساكن ذكر مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي أن أدنى سعر هو للمساكن المتلاصقة بقيمة 542 ألف درهم للمسكن الواحد والذي سيخصص للحالات الفردية والثنائية أو الأسر غير المتنامية من فئة المنح، وفي بقية النماذج السعر الأقل هو 830 ألف درهم للنموذج" 1 "واجهة محلي، مؤكداً أن نماذج المساكن المتلاصقة موجودة في المرحلة الخامسة فقط وبعدد 68 مسكناً.

 توفير حياة مستقرة للمواطنين

 قال برهان عبد الرحمن الحباي إن هذا المشروع المتكامل يعد جزءاً من مبادرات مشاريع إسكان المواطنين التي تنفذها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

والتي تهدف إلى توفير خيارات سكن متنوعة للأسر الحالية والأجيال المقبلة من أجل الوصول إلى توفير حياة مستقرة للمواطنين، مؤكداً أن مساكن المشروع ملبيّة لكل الشروط الصحية والترفيهية والجمالية وتتناسب مع احتياجات ونمط حياة الأسر الإماراتية، وتوفي بمتطلبات واحتياجات مختلف الفئات المستحقة.

 

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