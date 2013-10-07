الانتهاء من 30 ألف طلب سكني في 4 سنوات

اعتبر معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الاشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج زايد للاسكان، أن ما يقدمه البرنامج حالياً هو الأكبر منذ انشائه، مشيرا إلى الجهود التي تبذل للانتهاء من كل القوائم خلال مع نهاية العام الجاري.

وقال وزير الاشغال العامة لـ"البيان": في مخططاتنا المستقبلية سيتم الانتهاء من جل الطلبات وعددها أكثر من 30 ألف طلب خلال أربع سنوات القادمة، وتصنيف هذه الطلبات وإلى أين تذهب سواء للقروض أو المنح، لافتاً إلى أن هناك أعداداً كبيرة من المساكن ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سوف تسهم بشكل جيد في تقليل مدد الانتظار.

وأضاف : هناك مخططات سوف تقدمها الحكومة لهذا الوطن والمواطنين من خلال برنامج زايد للاسكان بالتنسيق مع مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، للانتهاء من كل الطلبات الموجودة في البرنامج، وبالتالي أطمئن المواطنين بأنه خلال هذه السنة سوف يتم الانتهاء من 96 إلى 99% منها.

فعاليات

جاء ذلك خلال حضور معاليه الاحتفال الذي أقامته وزارة الأشغال العامة بمناسبة يوم الاسكان العربي بالتعاون مع برنامج زايد للاسكان ومؤسسة محمد بن راشد للاسكان، ودائرة إسكان الشارقة، وهيئة قروض المساكن في أبوظبي، والذي اقيم يوم الخميس الماضي في قصر الثقافة بالشارقة، بحضور زهرة العبودي وكيل وزارة الاشغال العامة.

وسامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للاسكان، والمهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لامارة الشارقة رئيس دائرة الاسكان، والمهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج زايد للاسكان، وحشد كبير من المواطنين والمواطنات، حيث تم خلال الحفل تقديم موافقات نهائية للمستفيدين بالاضافة إلى قرارات تمليك مساكن على المواطنين.

موافقات

وقالت المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج زايد للاسكان لـ"البيان": سيتم توزيع 260 موافقة نهائية للمساعدات السكنية ، كما أن الوزارة ستوزع قرارات تمليك مساكن وافقت عليها لجنة التمليك بالإضافة إلى 125 قرار تمليك مساكن حكومية وتسليم المفاتيح للمستفيدين.

واضافت: تمت دعوة مؤسسة محمد بن راشد للاسكان، ودائرة إسكان الشارقة وذلك للاحتفال بمناسبة يوم الاسكان العالمي الذين يوافق أول يوم اثنين من شهر أكتوبر كل عام، لتوحيد كافة الجهود في الجهات المعنية بالاسكان.

وأوضحت ان هناك طلبات مرشحة تحت الدراسة الآن من خلال منح، بالإضافة إلى طلبات قروض، وطلبات استكمال انشاء مساكن، حيث نحاول تغطية فئة القروض التي بدأناها منذ العام 2006، لافتة إلى أن هذه الدفعة الجديدة تعتبر الأكبر من نوعها خلال هذا العام وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاسكان.

وفي ختام الاحتفال عقدت جلسة حوارية ومناقشات، شارك فيها كل من المهندسة زهرة العبودي وكيل وزارة الاشغال العامة، والمهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لامارة الشارقة رئيس دائرة الاسكان، والمهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج زايد للاسكان.

واحمد الكندري مدير ادارة الاستراتيجية في مؤسسة محمد بن راشد للاسكان، وادارت الجلسة مروى الفرماوي، حيث تمت الاجابة عن كافة الاسئلة التي تقدم بها المواطنون للمسؤولين عن الإسكان في الجهات المعنية.

طريق جديد

أعلن معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة تنفيذ الوزارة لطريق جديد يربط إمارة رأس الخيمة بمنفذ الداره الحدودي مع سلطنة عمان . وأوضح معاليه أن الطريق الحيوي الجديد سيكون بطول ثلاثة كيلومترات.

يأتي المشروع ضمن خطة وزارة الأشغال الرامية إلى تعزيز البنية التحتية بشبكة طرق لتسهيل عملية انتقال المواطنين والمقيمين من مكان إلى آخر دون أي صعوبات أو عراقيل.