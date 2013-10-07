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حمدان بن محمد يبحث التعاون مع عمدة غولدكوست الاسترالية

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حمدان بن محمد يبحث التعاون مع عمدة غولدكوست الاسترالية حمدان بن محمد يبحث التعاون مع عمدة غولدكوست الاسترالية

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في مدينة ميدان مساء أمس، توم تيت عمدة مدينة غولدكوست الاسترالية الزائر.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون وتبادل الخبرات المتاحة بين مدينتي دبي وجولدكوست التي تعد سادس أكبر مدينة في استراليا.

وتركز الحديث بين سموه والضيف على مد جسور التعاون بين المدينتين في قطاعات السياحة والبنية التحتية والخدمات العامة، حيث أعرب عمدة مدينة غولدكوست عن رغبة مدينته والمسؤولين فيها الاستفادة من خبرات دبي في شتى المجالات التي وصفها بالمدينة النموذج على مستوى العالم على مختلف المستويات.

وقد وجه تيت دعوة رسمية إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لزيارة مدينته وقبلها سموه شاكراً.

حضر اللقاء الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وحرم الضيف.

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