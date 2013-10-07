سعود المعلا يصدر قانوناً بإنشاء الحكومة الإلكترونية

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين القانون رقم / 5 / لسنة 2013 بشأن إنشاء الحكومة الإلكترونية في الإمارة.

وينص القانون في مادته الأولى على أن يسمى هذا القانون "قانون بإنشاء إدارة الحكومة الالكترونية في إمارة ام القيوين وفي مادته الثانية أن يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك .

الإمارة : أم القيوين

الحاكم : صاحب السمو حاكم الإمارة الحكومة : حكومة ام القيوين

الادارة: إدارة الحكومة الالكترونية في الامارة, المدير العام : مدير عام إدارة الحكومة الالكترونية مادة/ 3 / تنشأ بهذا القانون إدارة للحكومة الالكترونية وتلحق بالديوان وتمارس الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وأي انظمة او لوائح او قرارات تصدر بموجبه .

مادة / 4 / تهدف الادارة الى ممارسة نشاطات الحكومة بوسائط تقنية المعلومات الالكترونية سواء بين الحكومة وأجهزتها ومرافقها وموظفيها وتقديم خدمات الكترونية إبداعية لجميع فئات المجتمع بالاعتماد على كوادر مؤهلة وإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة وفق افضل المعاييرالعالمية.

مادة / 5 / يكون للادارة في سبيل تحقيق اهدافها ممارسة الاختصاصات والمهام التالية : 1- الاشراف على عمليات التحول الالكتروني على مستوى الجهات الحكومية.

2- مراجعة خطط وميزانيات الجهات الحكومية المتعلقة بتقنية المعلومات والخدمات الالكترونية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.

3- توفير خدمات نظم معلومات ذات طبيعة مشتركة ومنها نظم المالية والمشتريات والعقود والمخازن والموارد البشرية والصيانة وإدارة المشاريع وخدمات البريد والتراسل الالكتروني والارشفة الالكترونية وبوابة الدفع الالكتروني والبوابة الالكترونية ونظم الترابط والتكامل الالكتروني.

4-توفير خدمات حاسوبية مشتركة وشبكات موحدة للمعلومات والاشراف على تشغيلها والمحافظة على مستوى أدائها واتخاذ الإجراءات اللازمة للضمان من اية اختراقات داخلية او خارجية.

5-التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستفادة القصوى من الخدمات المشتركة.

6- وضع مشروعات ا لاتفاقيات والعقود اللازمة لاتخاذ مراحل الحكومة الالكترونية.

مادة / 6 / يكون للدائرة مدير عام يعين بمرسوم يصدرة الحاكم يتولى الاشراف على اعمال الدائرة وتسيير شؤونها وإصدار القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها ومهامها بما يلي: 1- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والادارية والفنية المنظمة للعمل في الدائرة والاشراف على تطبيقها.

2- الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للدائرة والسياسات المتعلقة بالتحول الالكتروني على مستوى الجهات الحكومية.

3- الاشراف على الجهاز الاداري للدائرة واقتراح تعيين الموظفين فيها.

4- توقيع العقود والاتفاقيات مع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات في داخل الامارة او خارجها.

5-اية اختصاصات يسندها الحاكم للمدير.

مادة / 7 / يلغى أي نص يخالف هذا القانون ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية.

خالد الشامسي مديراً

أصدر صاحب السمو حاكم أم القيوين المرسوم الأميري رقم / 8 / لسنة 2013 بشأن تعيين خالد سلطان الشامسي مديرا لإدارة الحكومة الالكترونية في الإمارة.

وفيما يلي نص المرسوم .. بعد الاطلاع على القانون رقم / 5 / لسنة 2013 بشأن إنشاء إدارة الحكومة الالكترونية أصدرنا المرسوم الآتي:

مادة / 1 / يعين السيد خالد سلطان الشامسي مديرا لإدارة الحكومة الالكترونية في إمارة أم القيوين.

مادة / 2 / يعمل بهذا المرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية.