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وفاة 10 وإصابة 558 لتجاوز الإشارة الحمراء

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وفاة 10 وإصابة 558 لتجاوز الإشارة الحمراء وفاة 10 وإصابة 558 لتجاوز الإشارة الحمراء

أسفرت الحوادث المرورية الناجمة عن تجاوز الإشارة الحمراء على مستوى الدولة خلال التسعة شهور الماضية عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 558 آخرين في 273 حادثاً.

ووفقاً لإحصائيات الادارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية فقد شهدت وفيات الحوادث المرورية الناجمة عن تجاوز الاشارة الحمراء على مستوى الدولة خلال التسعة شهور الماضية انخفاضا ملحوظاً بنسبة 44% خلال نفس الفترة من 2012 حيث بلغت خلال العام الماضي 18 وفاة.

انخفاض

كما انخفضت الإصابات الناجمة عن تجاوز الاشارة الحمراء خلال العام الجاري بنسبة 9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت خلال التسعة شهور الاولى من 2012 نحو 615 اصابة وخلال العام الجاري 558 اصابة.

كما شهد العام الجاري انخفاضا في عدد حوادث تجاوز الاشارة الحمراء بنسبة 22% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث انخفضت من 325 حادثاً عام 2012 الى 273 حادثا خلال 2013.

ضبط

وقال العميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري بالداخلية لـ (البيان) إن انخفاض الحوادث والوفيات والإصابات الناجمة عن تجاوز الاشارة الحمراء يعود إلى تكثيف الضبط المروري من قبل ادارات المرور على مستوى الدولة وارتفاع الوعي لدى السائقين وإدراكهم لمخاطر تجاوز الاشارة الحمراء وما تخلفه من أخطار وأشاد بمستوى الوعي والالتزام موضحا ان الانخفاض يعتبر دليلاً على التزام السائقين بقانون السير والمرور.

تكثيف

وأكد ان تكثيف الضبط المروري على مستوى الدولة وحملات التوعية التي تنفذها وزارة الداخلية وإدارات المرور طوال العام أتت ثمارها في تحقيق عنصر الوعي لدى مستخدمي الطريق.

وتتخذ وزارة الداخلية إاجراءات عديدة هادفة الى خفض وفيات وإصابات الحوادث المرورية، منها ادارة بيانات الحوادث وتحليلها لتحديد اسباب الحوادث وأكثر الفئات والجنسيات والأعمار المتسببة والمتضررة ومن ثم وضع الخطط والبرامج الموجهة لهذه الفئات اضافة الى رفع معدلات الضبط المروري ونشر اجهزة الرادار والضبط الحضوري الذي له فاعلية أكبر في تحقيق التوعية.

يذكر ان التسعة شهور الماضية شهدت أيضا انخفاضاً في الحوادث المرورية بشكل عام بنسبة 18.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012 على مستوى الدولة.

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