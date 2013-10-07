راشد بن سعيد.. مآثر سياسية واقتصاديـة كبرى في تأسيس الاتحاد ونهضة دبي

تستدعي التجربة القيادية للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد حاكم دبي الأسبق والشريك الفاعل في تأسيس الاتحاد - الوقوف طويلاً على مراحل نشأة هذا الإنسان بكل ملامحه وتفاصيل شخصيته، التي طبعت تاريخ المنطقة بطابعها الخاص.

فإلى جانب دوره السياسي والاقتصادي العظيم في بناء دولة الاتحاد ووضع حجر أساس تجربة اقتصادية فريدة من نوعها في العالم في إمارة دبي، على ضفاف الخليج العربي، اتسم الشيخ راشد برجاحة العقل وفراسة المخطط البارع، يعين من يريد البناء، وآمن أن الشورى مدخل للنجاح وتجنب الأخطاء، وأن العمل والأخلاق السامية وبناء الإنسان، هي القيم الأهم في تاريخ الأمم، وبأن الراعي مسؤول عن رعيته، وبأن خير الحصاد، هو ما تبنيه أيادينا، للأجيال التي تأتي بعدنا.

ويصادف اليوم السابع من أكتوبر 2013 الذكرى الثالثة والعشرون لوفاة المغفور له (بإذن الله) الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، انتقل رحمة الله عليه، إلى جوار ربه في السابع من شهر أكتوبر عام 1990 الموافق الثامن عشر من شهر ربيع الأول عام 1411هـ عن عمر يناهز 78 عاماً قضاها، رحمه الله، في خدمة أمته ووطنه ومواطنيه وبذل خلالها كل ما يملك من طاقة في شارك والده .

ولم يكن الشيخ راشد بجديد على الإدارة السياسية فقد شارك والده الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم في تسيير أمور الحكم في إمارة دبي منذ عام 1939 وانعكست خبرته السياسية على إدارته لشؤون الدولة بعد قيام الاتحاد .

ومن ثم على رئاسته لمجلس الوزراء، فحققت دبي تحت إدارته طفرة تنموية شملت إنشاء الطرق والجسور التي تربط شطري الإمارة وتوسيع خور دبي وتعزيز موقعها التجاري بإنشاء مزيد من الموانئ، فأصبحت دبي مركزاً تجارياً بين الشرق والغرب ولم ينقصها سوى أن تصبح جزءاً من كيان عربي أكبر له ثقله السياسي إقليمياً وعالمياً، شارك راشد بفاعلية في بنائه.

بني ياس

المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد بن مكتوم بن حشر بن مكتوم بن بطي بن سهيل الفلاسي، ينحدر من قبيلة بني ياس، وينتمي إلى قبيلة آل بوفلاسة. ولد عام 1912م، ونشأ في كنف والده الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم الذي اشتهر بالورع والتقوى وسمو الأخلاق وحبه الكبير لمواطنيه، وترعرع الشيخ راشد في كنف والدته المرحومة الشيخة حصة بنت المر التي كانت لها مكانة خاصة في نفوس المواطنين. وهي كما يقول أهل دبي: «إن حصة بنت المر كانت أماً ليست لراشد فحسب، بل أماً لدبي أجمعها».

ونشأ راشد في جو يسوده التقدير والاحترام المتبادل بين الحاكم والرعية.. وفي مناخ ديمقراطي فريد يقف فيه المواطن حراً طليقاً بفكره ولسانه ومنطقه أمام حاكم البلاد، معبراً عما يجول في نفسه دونما خوف أبداً. كان راشد يراقب عن كثب أسلوب والده، المغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، فاقتبس ما شاء له أن يقتبس من صور تمثل الديمقراطية كما عرفها المجتمع المحلي دونما زيف أو تلوين، تلك الديمقراطية التي كانت تنبع من منبع عربي إسلامي بدوي أصيل.

ومما لاشك فيه أن الشيخ سعيد، والشيخة حصة بنت المر، كانا المؤثرين في حياة راشد.. فهما اللذان أحاطاه بالرعاية والعناية الأبوية.. وتلقى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم دراسته الأولى في الكتاتيب في ذلك العصر الذي كانت تفتقر فيه المنطقة إلى وجود المدارس النموذجية.. وتعلم سموه من علوم ال

شبكةعيونالإخبارية

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