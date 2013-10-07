سعود بن صقر يمنح السفير القطري وسام القاسمي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه أمس، عبدالله بن محمد العثمان سفير دولة قطر لدى الدولة، عميد السلك الدبلوماسي، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى الدولة.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل توطيدها في شتى المجالات.

ومنح صاحب السمو حاكم رأس الخيمة السفير القطري وسام القاسمي من الدرجة الثانية تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية.

وأعرب السفير القطري عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ولجميع الجهات الحكومية في الدولة، على ما لقيه من تعاون، مما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري، وفواز عبدالله بن جمعة الطنيجي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين .