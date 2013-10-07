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قمة سعودية - مصرية في جدة.. اليوم

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قمة سعودية - مصرية في جدة.. اليوم قمة سعودية - مصرية في جدة.. اليوم

    يصل فخامة الرئيس المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية العربية إلى جدة اليوم الاثنين في زيارة إلى المملكة يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وسيتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي في تصريحات صحافية أمس أن الرئيس منصور حريص خلال هذه الزيارة التي تعد أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، على التعبير عن شكر وتقدير مصر قيادة وشعبًا لقيادة المملكة على مواقفها المساندة لإرادة الشعب المصري، ودعمها مصر للخروج من أزمتها الاقتصادية نتيجة الأحداث السابقة. وشدد بدوي على أن وحدة الهدف والمصالح المصرية، وأمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأكد السفير إيهاب بدوي أن المملكة ومصر لهما مكانة كبيرة في النظام الإقليمي العربي، وعليهما دور كبير في تحقيق التضامن العربي والوصول إلى الأهداف التي تتطلع إليها الشعوب العربية.

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