بعثة الأهلي تغادر مدينة جاروا إلى القاهرة بعد لقاء القطن الكاميروني

غادرت بعثة النادي الأهلي لكرة القدم مدينة جاروا في طريقها إلى القاهرة في الساعة الواحدة صباحا بتوقيت مصر ، بعد لقاء القطن الكاميرون في ذهاب المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، والذي انتهي بالتعادل 1/1.

وقال قنصل مصر بالكاميرون أحمد نصار – في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بأبوجا – إنه كان في وداع البعثة بمطار جاروا مع بعض أبناء الجالية المصرية الذين يعملون في شركة المقاولون العرب بالكاميرون ، مشيرا إلى أن إجراءات المغادرة تمت بدون مشاكل تذكر وسوف تستغرق الرحلة إلى القاهرة حوالي 5 ساعات .

تجدر الإشارة إلى أن هدف القطن أحرزه إمانويل مبوتجو في الدقيقة 33 من الشوط الأول ..بينما أحرز هدف الأهلي محمد أبو تريكة في الدقيقة الأخيرة من الشوط ذاته ، ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق القطن في الجونة يوم 20 من الشهر الحالي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة .

أ ش أ