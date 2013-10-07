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بعثة الأهلي تغادر مدينة جاروا إلى القاهرة بعد لقاء القطن الكاميروني

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بعثة الأهلي تغادر مدينة جاروا إلى القاهرة بعد لقاء القطن الكاميروني بعثة الأهلي تغادر مدينة جاروا إلى القاهرة بعد لقاء القطن الكاميروني

غادرت بعثة النادي الأهلي لكرة القدم مدينة جاروا في طريقها إلى القاهرة في الساعة الواحدة صباحا بتوقيت ، بعد لقاء القطن الكاميرون في ذهاب المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، والذي انتهي بالتعادل 1/1.

وقال قنصل مصر بالكاميرون أحمد نصار – في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بأبوجا – إنه كان في وداع البعثة بمطار جاروا مع بعض أبناء الجالية المصرية الذين يعملون في شركة المقاولون العرب بالكاميرون ، مشيرا إلى أن إجراءات المغادرة تمت بدون مشاكل تذكر وسوف تستغرق الرحلة إلى القاهرة حوالي 5 ساعات .

تجدر الإشارة إلى أن هدف القطن أحرزه إمانويل مبوتجو في الدقيقة 33 من الشوط الأول ..بينما أحرز هدف الأهلي محمد أبو تريكة في الدقيقة الأخيرة من الشوط ذاته ، ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق القطن في الجونة يوم 20 من الشهر الحالي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة .

أ ش أ

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