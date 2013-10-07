المواد الغذائية: استمرار العمل وتوفير السلع بالأسواق وانخفاض لأسعار السكر والمسلى

قال عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن محال المواد الغذائية مستمرة فى أداء عملها بشكل منتظم ولا يوجد أى أزمات فى ظل الدفع بالمظاهرات فى مختلف المناطق، لافتا إلى أنه لا نية للإغلاق على الإطلاق وسنوفر جميع السلع للمواطنين .

وأضاف عصفور فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الركود هو المسيطر على حالة الأسواق بسبب عدم الاستقرار الأمنى، لافتا إلى أنه لا يوجد اختلاف فى أسعار السلع منذ شهر ماضى سوى فى القليل منها .

وتابع عصفور، إن أسعار السكر تراجعت فى الكيلو بقيمة 75 قرشا ليصل سعره إلى 4.25 جنيه، بعد أن كان بـ 5 جنيهات، وذلك بسبب إلغاء الرسوم المفروضة على استيراد السكر منذ الشهر الماضى بنسبة 10%، مما أدى إلى فتح الأبواب لدخول كميات إضافية للأسواق .

وأشار إلى أن أسعار المسلى النباتى تراجع بقيمة 2 جنيه للكيلو ليصل إلى 21 جنيها، كما أن الأرز بلغ سعره للكيلو 5 جنيهات، وأسعار الزيت بلغت للخليط من 8 إلى 9 جنيهات، وزيت الذرة بلغ 15 جنيها للزجاجة اللتر .

وأشار عصفور إلى أن انتخابات الشعبة ستبدأ فى غضون شهر من الآن لإعادة تشكيلها والتى تستمر الدورة الواحدة لفترة 4 سنوات .