اللجنة القومية للسكر تدعو المواطنين لإجراء فحص مبكر عن السكر

دعت اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة المواطنين لإجراء الفحص المبكر لاكتشاف مرض السكر، بالإضافة إلى فحص ارتفاع ضغط الدم مجانا، وذلك أثناء المؤتمر المصرى القومى الخامس للسكر استكمالا للحملة القومية للكشف المبكر عن مرض السكر، التى بدأت منذ أربعة أعوام تحت شعار "اتحكم فى السكر قبل ما يتحكم فيك"، بالتعاون مع شركة سانو فى للأدوية، حيث تتفاعل وزارة الصحة مع المريض مباشرة للمرة الأولى، عن طريق دعوة المرضى للحضور لإجراء الفحوصات الطبية، وحضر الدعوة مع المرضى عدد من قيادات وزارة الصحة، وأكثر من 50 طبيبا متخصصا من بينهم الدكتور صلاح شلباية، أستاذ السكر والغدد الصماء بجامعة عين شمس، والدكتور إبراهيم الإبراشى أستاذ الأمراض الباطنة والسكر ورئيس مركز الغدد والسكر بكلية طب قصر العينى وعضو اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة والسكان.

ويهدف المؤتمر اليوم إلى استكمال ما قد بدأته اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة والسكان فى حملاتها خلال الأعوام الماضية للتوعية بمرض السكر ومضاعفاته، وأهمية التحكم فى مستويات السكر فى الدم، واكتشاف مرض السكر فى مراحله المبكرة والتى تعرف بمرحلة ما قبل السكر، وهى المرحلة التى تسبق الإصابة ويمكن خلالها تدارك التحول إلى الصورة المرضية الكاملة عن طريق اتباع العادات الصحية السليمة مثل نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة بصورة منتظمة مما يؤخر، أو يمنع الإصابة بمرض السكر تماما، ويأتى هذا بعد نجاح الحملة خلال الأعوام الماضية حيث استطاعت القيام مسح نحو 7800 مواطن من المترددين على أماكن الحملة والتى أظهرت التحاليل الإحصائية بها أن نحو 4% من المترددين فوق 40 سنة مصابين بمرض السكر دون أن يعلموا، بالإضافة إلى 17% يحتمل إصابتهم بمرحلة ما قبل السكر أما بالنسبة لمرضى السكر الذين تم تشخيصهم سابقاً فكانت نتائج التحاليل تشير إلى أن نحو 44% من المرضى لم يصلوا إلى مستويات السكر المثلى مما ينذر بحدوث مضاعفات مستقبلية لهم.