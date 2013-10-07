الحبوب تساعد فى الحصول على جسم صحى

الحبوب من أهم الأطعمة التى تحتوى على نسب عالية من الفائدة الغذائية وتمد الجسم بما يحتاج من عناصر، وتعمل على إحداث توازن سحرى من خلال إمداده بما يحتاج من فيتامينات ومعادن، لذلك تُصَنَّف الحبوب كأفضل الأطعمة على الإطلاق.

نصح الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بالاعتماد على الحبوب بشكل أساسى فى النظام الغذائى لأى شخص، ومهما كانت حالته الصحية، مؤكدا أن الحبوب والبقوليات من أفضل الأطعمة التى تساعد الإنسان على استرداد عافيته وتحافظ على صحته دون أدنى زيادة فى الوزن على عكس اللحوم والنشويات والدهون التى تزيد من الوزن، وتمد الجسم بنسب ضئيلة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة.

وأضاف المنيسى أن الحبوب قادرة على امتلاء المعدة بشكل كبير مما يجعل الشخص لا يضطر إلى تناول كميات كبيرة منها حتى يشعر بالشبع، فضلا عن قدرتها على إمداد الجسم بالألياف المفيدة للصحة والمعادن الضرورية لبناءه وزيادة مناعته وتكوينه.

وأوضح استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد أن الحبوب قادرة على إمداد الجسم بما يحتاجه، ويطلبه من فيتامينات ناقصة ودهون قليلة فتعمل على إحداث نوعًا من التوازن فى الجسم بشكل كامل، لذا يجب الاعتماد عليها بشكل أساسى فى الوجبات اليومية وعدم وضعها فى المراتب المتأخرة من نوعيات الطعام التى يتناولها الشخص، فالبقوليات والحبوب كاللوبيا والفاصوليا والفول أكثر فائدة من كل أنواع اللحوم البيضاء والحمراء والدهون.