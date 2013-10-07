المدخنات أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المفاصل

آلام المفاصل، من الأمراض المنتشرة بشدة، ولم تعد ترتبط بسن معين أو جنس دون الآخر، بل أصبح عرض يصيب الكثيرين، فما أسباب هذا العرض؟.

أجاب على هذا السؤال الدكتور محسن ضرغام، استشارى أمراض العظام، قائلا إن مرض التهاب المفاصل الروماتيزمى، هو التهاب فى الأنسجة الموجودة بين المفاصل، يؤدى إلى الشعور بالألم، فى المفاصل التى تؤثر على حركة الشخص.

وأضاف أن التهاب المفاصل، إذا لم يتم علاجه فور اكتشافه فإنه يسوء، حيث يتحول التهاب المفاصل إلى تيبس، أو انتفاخ، ويحدث هذا فى مكان الإصابة، مما يؤثر على أعضاء أخرى للجسم.

وأشار ضرغام، إلى دراسة حديثة، أثبتت أن المدخنات، هن أكثر عرضه للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتيزمى، مقارنة بغيرهم من غير المدخنات، وصغيرات السن (أقل من 25 عاما) هن الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل بنسبة 58%.

وأضاف ضرغام أن زيادة الوزن، من أهم العوامل التى تؤدى إلى التهاب المفاصل، بالإضافة إلى سوء التغذية، والحمل حيث يعتبر الأخير بسبب التغيرات الفسيولوجية التى تحدث للمرأة، مما يزيد الضغط على المفاصل، ويسبب التهاباتها، ولكنها حالة عرضية تختفى بالولادة.

ونصح ضرغام "قراء اليوم السابع" بالإقلاع عن التدخين، ليس فقط للحماية من التهاب المفاصل، ولكن أيضا للوقاية من العديد من الأمراض، التى يسببها التدخين مثل الالتهاب الرئوى المزمن.

بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بشكل يومى ومستمر على مدار اليوم، فهو يساعد على تخفيف الآلام الركبة، وفى بعض الحالات يمكن استخدام الدهانات الموضعية، والتى تقلل من الشعور بالألم.