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مصدر أمنى: انتهاء فعاليات الاحتفال بنصر أكتوبر فى كافة محافظات مصر

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مصدر أمنى: انتهاء فعاليات الاحتفال بنصر أكتوبر فى كافة محافظات مصر مصدر أمنى: انتهاء فعاليات الاحتفال بنصر أكتوبر فى كافة محافظات مصر

أعلن مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية عن انتهاء فعاليات الاحتفالات الشعبية التى شهدتها كافة محافظات بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر العظيم، وذلك تحت المظلة الأمنية بالشوارع والميادين التى شهدت الاحتفالات.

وأضاف المصدر الأمنى فى بيان مساء اليوم "الأحد" أن الأجهزة الأمنية تمكنت من فرض السيطرة على الاشتباكات التى وقعت بين الأهالى وجماعة الإخوان التى سعت لإفساد الاحتفالات بنصر أكتوبر والتى استخدمت فيها الأسلحة النارية والخرطوش وأسفرت عن وفاة 47 مواطنا (25 بالقاهرة– 16 بالجيزة– 4 ببنى سويف – وحالة وفاة بكل من محافظتى السويس والمنيا)، وإصابة العديد من المواطنين تم نقلهم للمستشفيات لإسعافهم.

وأوضح المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت أيضا من ضبط عدد من المتهمين المشاركين فى تلك الأحداث والتعدى على المواطنين، وبحوزتهم أسلحة نارية وخرطوش، حيث تم ضبط 243 متهما بمناطق القاهرة وبحوزة أحدهم بندقية آلية، وضبط 180 متهما بالجيزة وبحوزة عدد منهم بندقية آلية وخرطوش، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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مصر 365

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