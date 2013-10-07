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مجدي الجلاد: حالة الذعر التي عاشها صحفيو "الوطن" لا تساوي شيئا تجاه تضحيات رجال الجيش

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مجدي الجلاد: حالة الذعر التي عاشها صحفيو "الوطن" لا تساوي شيئا تجاه تضحيات رجال الجيش مجدي الجلاد: حالة الذعر التي عاشها صحفيو "الوطن" لا تساوي شيئا تجاه تضحيات رجال الجيش

كتب : محمد عاشور منذ 3 دقائق

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن، إن المصريين والعرب كافة يحتفلون سويا بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر.

وأضاف الجلاد، في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي محمود الورواري عبر شاشة العربية الحدث، مساء أمس، أن احتفالات اليوم بنصر أكتوبر تليق بمكانة بمنطقة الشرق الأوسط بل وتليق بالعرب كافة، موضحا أن احتفالات الشعب المصري تؤكد أن مصر لن تسقط مهما كانت الظروف، مشددا على أن مصر بتاريخها العريق قادرة على تخطي جميع الصعاب.

وحول الاشتباكات التي وقعت بمحيط مقر جريدة "الوطن" بمنطقة الدقي بالجيزة، قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد إن حالة من الكر والفر شهدها محيط مقر جريدة الوطن لمدة 6 ساعات، مؤكدا أن ما تعرضت له الجريدة من محاولة اقتحام وحالة الخوف والفزع للصحفيين العاملين فيها بمثابة التضحية البسيطة في مقابل تضحيات الجيش والشرطة.

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