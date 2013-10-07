اشتباكات بالأعيرة النارية بين الجيش ومجهولين أمام مجلس مدينة المحلة الكبرى

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف الإثنين 07-10-2013 00:24

شهدت منطقة الجزيرة الوسطى أمام المنطقة العسكرية بمحيط مبنى مجلس مدينة المحلة منذ قليل، نشوب اشتباكات بين قوات الجيش المكلفة بتأمين المبنى ومجهولين حاولوا اقتحام المنطقة ودخولها بالقوة والتعدي على أحد المجندين، ما دفع أحد القادة المسؤولين عن التأمين الملازم أول رامي أ. لإطلاق الأعيرة النارية في الهواء لتفريقه، وهو ما ردوا عليه بالعصي والأسلحة البيضاء.

وفي ذات السياق، أدان عاطف رجب الناشط السياسي وأحد شهود العيان، التخاذل والتقصير الأمني من جهة القوات المتمركزة في محبط مبنى المجلس، بحسب قوله، في تأمين حياة وأرواح المواطنين الذين يواصلون الاحتفال بذكرى مرور 40 عاما على نصر أكتوبر.

وانتقلت قوات الشرطة بمباحث قسم أول المحلة إلى المبنى، وتم الدفع بعدد من سيارات الشرطة لتأمينه خشية تعرضه لهجوم آخر.