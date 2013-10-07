السيسي للمصريين: أنتم مش عارفين إنكم نور عنينا ولا إيه

كتب : فاطمة النشابي الأحد 06-10-2013 23:28

الفريق أول عبدالفتاح السيسي

قال الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، في كلمته باستاد الدفاع الجوي، إنه بعد هزيمة 1967 لم يبتعد الشعب المصري عن الجيش أو يخذله، وظل كثيرا يحرم نفسه للتوفير الجيش فهل معقول أن يدخل أحد في هذه العلاقة.

وقال "انتوا مش عارفيين إنكم نور عنينا ولا إيه، إحنا مش بننسى ولا يمكن أن ننسى وقفتكم معانا".

أخبار متعلقة :

يسرا: مصر اللي بنعرفها ربنا في كتابه مشرَّفها

دموع التأثر تنسال من "عدلي منصور"

منصور والسيسي يصفقان بعد دعوة خالد صالح لأن تتسع البلاد

للجميع

أنغام تغني "مصر بتتقدم" في احتفالات أكتوبر

بهاء سلطان يؤدي أغنية "أول شهيد" في أوبريت "مصر أم

الدنيا"

إيهاب توفيق يقدم أغنية "اتنين وخمسة" في زي عسكري أثناء

احتفالات أكتوبر

مدحت صالح يغني "يا مصر قويني" في احتفالات

أكتوبر

أحمد بدير وخالد صالح يشاركان في أوبريت "مصر أم الدنيا"

احتفالا بنصر أكتوبر

نانسي عجرم تشدو بأغنية "خدوا بالك من مصر" في الاحتفال

بنصر أكتوبر

فنانو مصر يقدمون أوبريت "مصر أم الدنيا" في احتفالات

أكتوبر

الحضور يهتفون للفريق السيسي في إستاد الدفاع الجوي أثناء

الاحتفال بنصر أكتوبر

الفنان حسين فهمي يقدِّم حفل القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

المشير طنطاوي يحضر احتفالات نصر أكتوبر في "الدفاع

الجوي"

بدء احتفال القوات المسلحة بنصر أكتوبر في استاد الدفاع الجوي

جيهان السادات وعمرو موسى أبرز الحضور في حفل "الدفاع

الجوي"

رابح صقر يشارك في احتفالات نصر أكتوبر بأغنية "

وبتذكر"

آمال ماهر والأردني "عبداللات" يشاركان بأغنية لـ"مصر" في

احتفال نصر أكتوبر

للمرة الثانية.. آمال ماهر تقدم أغنية جديدة لمصر في احتفالات

أكتوبر

جنات في احتفالية "أكتوبر": ومصر لما بتزعل بتلقى حبايبها

حواليها

وائل جسار يقدم أغنية "اسال اللي قبلك" في احتفالات ذكرى

أكتوبر

بوسي "آه يا دنيا" على مسرح "وزارة الدفاع": لو أنا مش مصرية

أنا أتمنى أبقى مصرية

حكيم يقدم أغنية "وافتكري ياما" في احتفالات أكتوبر

هاني شاكر يشارك في احتفالية "أكتوبر" بأغنية "بلدي افرحي

بشهيدك"

أصالة تقدم أغنية "تحيا مصر" في احتفالات أكتوبر

"الجسمي" في رسالته لـ"ابن مصر": "انت من البلد اللي دايمًا تجيب رجالة"

الفنانون يقدمون أوبريت "كلنا نشبه لبعض" في احتفالات أكتوبر

السيسي في كلمته: 6 أكتوبر يوم كرامة لكل العرب وليس لمصر فقط

حضور حفل القوات المسلحة بذكرى أكتوبر يستمعون لكلمة "السيسي" بإنصات

السيسي: تحية إجلال وتقدير واحترام لشهداء الحرب من مصر والعرب

السيسي: جيش مصر مثل الهرم لا ينكسر

السيسي: نستلهم من آلام نكسة 67 الدروس والعبر حتى لا تتكرر

السيسي يوجه التحية للجيش والشرطة في كلمته أثناء احتفالات أكتوبر

السيسي في كلمته: لا ننسى من يقف بجانب الشعب المصري ولا من يقف ضده

حضور حفل ذكرى أكتوبر لـ"السيسي": "الجيش والشعب إيد واحدة"

السيسي لـ"المصريين": مصر تريد منكم النضال.. ماتكسروش بخاطرها