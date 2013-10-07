السيسي في الاحتفال بالنصر: 6 أكتوبر يوم كرامة العرب.. ومصر لا تنسى من يقف بجانبها ولا من يقف ضدها

السيسي : نموت حتى لا يتألم المصريون.. ولا يمكن لأحد أن يتدخل بين الشعب وجيشه

كتب : سهيلة حامد وفاطمة النشابي الأحد 06-10-2013 23:57

وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي

وجه وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، تحية لرئيس الجمهورية المؤقت ووزراء دفاع الدول العربية الشقيقة الحاضرين احتفالات أكتوبر المذاعة، ثم وجه التحية للشعب المصري جميعا.

وقال السيسي، خلال احتفالية انتصار أكتوبر في القرية الرياضية للدفاع الجوي بالتجمع الخامس، إن 6 أكتوبر هو يوم من أيام العرب، وليس فقط يوم لجيش مصر أو يوم للمصريين، بل يوم كرامة لكل العرب.

وأضاف السيسي أنه "بعد هزيمة 1967 لم يبتعد الشعب المصري عن الجيش أو يخذله، وظل كثيرا يحرم نفسه للتوفير الجيش، فهل معقول أن يتدخل أحد في هذه العلاقة"، وتابع "انتوا مش عارفيين إنكم نور عنينا ولا إيه، إحنا مش بننسى ولا يمكن أن ننسى وقفتكم معانا".

وأشار الفريق السيسي إلى إن الحلم المصري انكسر في عام 1967، وعاش المصريون آلاما كبيرة، يعرفها من عاشها وذاقها، "وأنا أذكر نفسي وأذكركم حتى نستلهم من الآلام الدروس والعبر حتى لا تتكرر الآلام مرة أخرى".

نستلهم من آلام نكسة 1967 الدروس والعبر حتى لا تتكرر مرة أخرى

وأكد الفريق السيسي أنه أثناء حرب أكتوبر كانت الزيارات في جميع مستشفيات مصر من جميع المصريين للجنود بلاحدود، وذلك يوم من أيام النصر، مضيفًا "إحنا دايما تحت أمركم لإنكم دايما معانا".

كما أكد السيسي أن جيش مصر لم ينكسر، قائلًا "شايفين الهرم ده جيش مصر زي الهرم، وهو هرم عشان معاه شعب مصر"، ثم ردد: "الشعب والجيش إيد واحدة"، وردد الحاضرون وراءه.

ووجه الفريق السيسي التحية للقوات المسلحة بكل ضباطها وجنودها و"التحية للشرطة هي الأخرى، فالشرطة لها دور كبير فالتحدي كان أضخم مما يتصور الكثير، إن حماية اختيار الناس كان أمر جلل في المحافظة عليه، الشعب والجيش والشرطة يد واحدة".

ونوه السيسي إلى أن مصر لا تنسى من يقف بجانب الشعب المصري، كما أنها لا تنسى من يقف ضده، "لو مصر قد الدنيا فاعملوا حساب لهذا اليوم، أوعوا تكونوا غير مصدقين إنها لن تكون قد الدنيا وبكرة تشوفوا، فالصغير هيشوف إن مصر قد الدنيا".

الجيش المصري مثل الهرم لا ينكسر.. وأحيي الشرطة على دورها لأن التحديات أكبر مما يتخيل الجميع

وتابع وزير الدفاع "التفويض من الشعب المصري للجيش والشرطة للحفاظ على مصر، فنحن مسؤولون أمام الله وأمام المصريين والعرب، نحن سنحمي مصر والمصريين وإرادة المصريين، هذا عهد، فنحن حريصون أن نكون أمناء على هذا التفويض".

وطالب الفريق السيسي الشعب المصري بالاستمرار في صبره ونضاله، وألا يكسروا بخاطر مصر، فحتى تصبح مصر "قد الدنيا" يحتاج ذلك مجهودا وثمنا "مصر تنتظر أن نكبرها ونحافظ عليها".

أخبار متعلقة :

يسرا: مصر اللي بنعرفها ربنا في كتابه مشرَّفها

دموع التأثر تنسال من "عدلي منصور"

منصور والسيسي يصفقان بعد دعوة خالد صالح لأن تتسع البلاد

للجميع

أنغام تغني "مصر بتتقدم" في احتفالات أكتوبر

بهاء سلطان يؤدي أغنية "أول شهيد" في أوبريت "مصر أم

الدنيا"

إيهاب توفيق يقدم أغنية "اتنين وخمسة" في زي عسكري أثناء

احتفالات أكتوبر

مدحت صالح يغني "يا مصر قويني" في احتفالات

أكتوبر

أحمد بدير وخالد صالح يشاركان في أوبريت "مصر أم الدنيا"

احتفالا بنصر أكتوبر

نانسي عجرم تشدو بأغنية "خدوا بالك من مصر" في الاحتفال

بنصر أكتوبر

فنانو مصر يقدمون أوبريت "مصر أم الدنيا" في احتفالات

أكتوبر

الحضور يهتفون للفريق السيسي في إستاد الدفاع الجوي أثناء

الاحتفال بنصر أكتوبر

الفنان حسين فهمي يقدِّم حفل القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

المشير طنطاوي يحضر احتفالات نصر أكتوبر في "الدفاع

الجوي"

بدء احتفال القوات المسلحة بنصر أكتوبر في استاد الدفاع الجوي

جيهان السادات وعمرو موسى أبرز الحضور في حفل "الدفاع

الجوي"

رابح صقر يشارك في احتفالات نصر أكتوبر بأغنية "

وبتذكر"

آمال ماهر والأردني "عبداللات" يشاركان بأغنية لـ"مصر" في

احتفال نصر أكتوبر

للمرة الثانية.. آمال ماهر تقدم أغنية جديدة لمصر في احتفالات

أكتوبر

جنات في احتفالية "أكتوبر": ومصر لما بتزعل بتلقى حبايبها

حواليها

وائل جسار يقدم أغنية "اسال اللي قبلك" في احتفالات ذكرى

أكتوبر

بوسي "آه يا دنيا" على مسرح "وزارة الدفاع": لو أنا مش مصرية

أنا أتمنى أبقى مصرية

حكيم يقدم أغنية "وافتكري ياما" في احتفالات أكتوبر

هاني شاكر يشارك في احتفالية "أكتوبر" بأغنية "بلدي افرحي

بشهيدك"

أصالة تقدم أغنية "تحيا مصر" في احتفالات أكتوبر

"الجسمي" في رسالته لـ"ابن مصر": "انت من البلد اللي دايمًا تجيب رجالة"

الفنانون يقدمون أوبريت "كلنا نشبه لبعض" في احتفالات أكتوبر

السيسي في كلمته: 6 أكتوبر يوم كرامة لكل العرب وليس لمصر فقط

حضور حفل القوات المسلحة بذكرى أكتوبر يستمعون لكلمة "السيسي" بإنصات

السيسي للمصريين: أنتم مش عارفين إنكم نور عيينا ولا إيه

السيسي: تحية إجلال وتقدير واحترام لشهداء الحرب من مصر والعرب

السيسي: جيش مصر مثل الهرم لا ينكسر

السيسي: نستلهم من آلام نكسة 67 الدروس والعبر حتى لا تتكرر

السيسي يوجه التحية للجيش والشرطة في كلمته أثناء احتفالات أكتوبر

السيسي في كلمته: لا ننسى من يقف بجانب الشعب المصري ولا من يقف ضده

حضور حفل ذكرى أكتوبر لـ"السيسي": "الجيش والشعب إيد واحدة"

السيسي لـ"المصريين": مصر تريد منكم النضال.. ماتكسروش بخاطرها